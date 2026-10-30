Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El trágico fallecimiento de Alba Rocío Pérez, llamada con afecto Rossy por sus allegados, ha sacudido profundamente a la comunidad de Ibagué. La muerte de Rossy ocurrió el martes 27 de octubre, de acuerdo con la información entregada en el texto, en el barrio Bella Suiza. Todo comenzó cuando la Policía recibió una alerta a raíz de voces de auxilio que provenían de una vivienda del sector. Cuando los uniformados ingresaron al domicilio, encontraron a la mujer, de 53 años, inconsciente en su interior. A pesar del esfuerzo por salvarle la vida mediante su traslado a un centro asistencial, los médicos informaron que Rossy llegó sin signos vitales.

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La investigación oficial sobre el caso apunta como principal sospechoso al compañero sentimental de Rossy, quien fue capturado y está a disposición de las autoridades competentes. De acuerdo con lo publicado, este evento es investigado bajo la hipótesis de feminicidio, una figura jurídica que castiga con severidad el asesinato de una mujer a causa de su género. Las circunstancias exactas que rodearon este lamentable suceso continúan siendo materia de indagación, y los familiares esperan que se esclarezcan los hechos para que se haga justicia.

Durante este difícil momento, los hijos, nietos y demás familiares de Alba Rocío Pérez han pedido acompañamiento de amigos y vecinos de la ciudad para rendirle homenaje y despedirla. Según la información compartida, los actos de velación se realizan en la sala preferencial 01, ubicada en el cuarto piso de Los Olivos en Ibagué, desde el jueves 29 de octubre, a partir de las 5:30 de la tarde. Por su parte, la ceremonia religiosa se llevará a cabo el viernes 30 de octubre, a las 4:00 de la tarde, en la parroquia San Joaquín, situada en el barrio Jardín Atolsure. La salida del cortejo fúnebre desde Los Olivos está programada para las 3:20 de la tarde. Una vez concluida la ceremonia religiosa, los restos de Rossy serán sepultados en el Parque Memorial Los Olivos, donde tendrá lugar la inhumación.

La familia de Rossy insiste en la importancia del apoyo comunitario durante esta despedida, mientras lamentan el doloroso vacío que deja su ausencia. Toda la información anteriormente resumida fue publicada inicialmente por El Nuevo Día.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el proceso judicial en casos de feminicidio en Colombia?

En situaciones como la de Alba Rocío Pérez, las autoridades colombianas investigan la muerte bajo el delito de feminicidio, que corresponde al homicidio de una mujer por causa de su género. El proceso judicial consiste en la captura del principal sospechoso, la recolección de pruebas, entrevistas a testigos y la presentación de las evidencias ante un juez, quien determina si existe responsabilidad penal.

¿Qué significa feminicidio y cómo se diferencia de otros homicidios?

Feminicidio es un término jurídico empleado para referirse al asesinato de una mujer por motivos relacionados con su género, especialmente en contextos de violencia intrafamiliar o de pareja. Se diferencia de otros homicidios porque implica una intención discriminatoria y estructural contra la mujer, lo que agrava la pena en la legislación colombiana.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.