Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Wanda Galindo Núñez, joven de 23 años, es la protagonista de un episodio de violencia de género que conmocionó a Valledupar, Cesar, el miércoles 28 de octubre. Mientras se desplazaba en motocicleta acompañada de una amiga por el barrio Santa Rita, cerca de la sede Hogar del Niño del colegio Leonidas Acuña, fue interceptada por su expareja sentimental, Keiver Díaz Montes, de 30 años. De acuerdo con los primeros reportes retomados por La FM, el hombre habría embestido la motocicleta donde iban ambas mujeres, lo que provocó la caída de Wanda al pavimento. Acto seguido, presuntamente, su atacante usó un arma cortopunzante para herirla en repetidas ocasiones frente a transeúntes que presenciaron la escena.

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El testimonio entregado por Wanda pone de manifiesto que la violencia no fue un hecho aislado. Según relató, el calvario inició tras poner fin a la relación el 6 de septiembre. Aseguró a La FM que presentó la denuncia penal ante la Fiscalía por acoso y amenazas, además de reportar hostigamientos reiterados, como la invasión de sus redes sociales, la persecución a su lugar de trabajo y la recepción de mensajes que ella consideraba intimidantes. Wanda destacó que existían antecedentes de violencia física y psicológica durante la relación. Afirma que contaba con una medida de protección, cuyo alcance y cumplimiento serán tema de investigación para esclarecer la actuación de las autoridades y el respaldo institucional frente a sus denuncias.

Durante el ataque, tanto Wanda como su amiga resultaron con graves heridas. El parte médico mencionó lesiones cortopunzantes en el cuello, brazo, mejilla y hombro para Wanda, además de golpes y contusiones. Su acompañante también fue lesionada, aunque logró huir y buscar ayuda. La rápida intervención de los ciudadanos impidió que la agresión continuara hasta que la Policía capturó al presunto agresor. Wanda pidió a la Fiscalía y a las instituciones encargadas de la protección de las mujeres víctimas de violencia que su caso avance y se tomen en consideración sus denuncias anteriores para evitar la impunidad.

Lamentablemente, la situación de Wanda contrasta con otros recientes casos de presunta violencia feminicida en el país. Según reporta La FM, Alba Rocío Pérez, de 53 años, perdió la vida en Ibagué en un hecho investigado bajo esa tipificación penal. Por otro lado, Yuly Yaneth Avilés Cornelia, de 37 años, fue encontrada muerta en Bogotá, mientras que Gerlein Giovanna Joya Ibáñez, de 22, falleció en Puerto Wilches, Santander, tras un ataque con arma de fuego. Los casos han despertado preocupación y exigen respuestas institucionales eficaces para prevenir la violencia y garantizar la protección de las mujeres en riesgo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas de protección tenía Wanda Galindo Núñez antes del ataque?

Wanda Galindo Núñez afirmó que contaba con una medida de protección para evitar que su expareja se acercara a ella. Sin embargo, el alcance y cumplimiento de esa medida, así como la actuación de las autoridades ante sus denuncias previas de acoso y amenazas, son aspectos que deberán establecerse durante la investigación judicial del caso.

¿Cuáles son los recientes casos de presunto feminicidio que se han registrado en Colombia?

En el contexto de la violencia contra la mujer en Colombia, La FM reportó los casos recientes de Alba Rocío Pérez en Ibagué, Yuly Yaneth Avilés Cornelia, oriunda de Tolima y hallada muerta en Bogotá, y Gerlein Giovanna Joya Ibáñez, asesinada en Puerto Wilches, Santander. Estas tragedias, junto con la experiencia de Wanda Galindo Núñez, han propiciado llamados para la acción preventiva y una respuesta institucional eficaz frente a la violencia de género.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.