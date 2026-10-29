Por: Portal Bogotá

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La estrategia "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa" ha tomado relevancia al fortalecer las habilidades digitales de las mujeres, extendiendo sus programas incluso a las zonas rurales de la capital. Según información de la Alcaldía de Bogotá, esta iniciativa opera a través de los Centros de Inclusión Digital (CID), espacios donde las mujeres pueden acceder a formación en herramientas de Office, redes sociales y desarrollo de habilidades digitales, impulsando así sus proyectos personales y productivos. La Secretaría Distrital de la Mujer es la entidad encargada de llevar estos procesos formativos hasta territorios rurales, garantizando que este conocimiento llegue a quienes tradicionalmente han tenido menos acceso por su ubicación geográfica.

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De acuerdo con datos de la Alcaldía, entre 2025 y 2026 un grupo de 107 mujeres rurales y campesinas ha participado en ocho cursos bajo la modalidad móvil de los CID: dos enfocados en herramientas de Office, uno sobre introducción a redes sociales y cinco relacionados con habilidades digitales. Este acercamiento no es nuevo, sino el resultado de un proceso iniciado en 2023 con la puesta en marcha de la llamada "maleta móvil viajera". La propuesta se consolidó en 2024 con la decisión de ampliar la cobertura, buscando cerrar la brecha digital existente entre habitantes del área urbana y quienes residen en el campo bogotano.

Por su parte, los CID han capacitado a más de 73.000 mujeres desde 2014, según cifras de la Administración distrital con corte a septiembre de 2026. De ese total, 17.056 mujeres beneficiadas corresponden a la gestión del alcalde Carlos Fernando Galán, hecho que demuestra un compromiso sostenido. Los servicios que ofrecen los CID, tanto físicos como virtuales, no solo aportan al crecimiento personal, sino a la posibilidad de emprender o mejorar el acceso laboral de quienes los cursan, ajustándose a las condiciones y necesidades particulares de las mujeres campesinas.

La importancia de acercar estos servicios a las zonas rurales toma fuerza especialmente por los resultados de una investigación del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG) de la Secretaría Distrital de la Mujer. El estudio identificó que las mujeres rurales enfrentan mayores cargas de cuidado debido a la limitada disponibilidad de equipamientos y, además, sufren desigualdades de género y dificultades relacionadas con la brecha digital, lo que limita el acceso a respuestas institucionales. Por ello, la ubicación de la oferta adquiere un valor estratégico, ya que el acceso a la formación digital tiene impacto directo en la autonomía y las oportunidades disponibles para las mujeres rurales.

Finalmente, la Secretaría Distrital de la Mujer confirmó que dos nuevos cursos, previstos para el resto del año, darán continuidad a estas acciones, consolidando la apuesta porque vivir en una zona rural no represente una desventaja para el aprendizaje y el desarrollo personal y profesional de las mujeres.

¿Qué beneficios traen los Centros de Inclusión Digital para las mujeres rurales de Bogotá?

Los Centros de Inclusión Digital permiten que las mujeres rurales accedan a formación en competencias tecnológicas, lo que potencia su autonomía, les abre oportunidades de desarrollo y contribuye a reducir la brecha digital existente entre lo urbano y lo rural, según datos de la Secretaría Distrital de la Mujer.

¿Cuáles son las principales brechas que enfrentan las mujeres rurales en Bogotá según el OMEG?

El Observatorio de Mujeres y Equidad de Género ha identificado que las mujeres rurales presentan mayores cargas de cuidado, desigualdades de género, brecha digital y dificultades para acceder a servicios institucionales, factores que limitan su desarrollo y participación plena en la sociedad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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