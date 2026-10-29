Por: El Espectador

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El Pacto Histórico, una coalición política diversa en Colombia, enfrenta el desafío de redefinir su estrategia rumbo a las elecciones regionales de 2027. De acuerdo con declaraciones recogidas por El Espectador, el objetivo es presentar una nueva izquierda que discuta y proponga soluciones frente a áreas que antes habían pasado inadvertidas en su agenda, como la seguridad, la educación y la economía. En particular, uno de los focos será establecer propuestas claras para el futuro de las pequeñas y medianas empresas en el país, un aspecto central de la economía nacional cuya atención busca fortalecer la base social del movimiento.

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La planificación política del Pacto Histórico se vislumbra exigente, ya que se acerca un congreso fundacional programado para el próximo año. Según lo explicado por voceros consultados, la coalición está compuesta por sectores variados, incluidos progresistas, comunistas, comunidades indígenas, sindicatos y organizaciones sociales, lo que complica la toma de decisiones, pero enriquece los debates internos. El proceso prevé varias fases: primero, la elección de delegados el 14 de febrero de 2027, quienes conformarán el comité directivo del Pacto. Aunque todavía se define el número exacto de Delegados, se manejan cifras entre 2.000 y 5.000 personas. Después, el 14 de marzo, se llevaría a cabo un congreso para reformar los estatutos y tratar asuntos fundamentales del partido, seguido de un ciclo de consultas internas. De acuerdo con El Espectador, este periodo será intenso, pues habrán tres procesos electorales casi consecutivos. Sin embargo, los líderes del Pacto Histórico afirman que la apuesta por una democracia radical es central en su visión.

En otro frente político, se analiza la relación entre el presidente Abelardo de la Espriella y la ciudad de Bogotá. Se ha señalado como una actitud antidemocrática el hecho de que el presidente no reconozca plenamente a la autoridad elegida en la alcaldía, especialmente tras la designación de una gerente para Bogotá. Según fuentes citadas, aunque se prometió compromiso con temas como educación, salud y movilidad, se suscitaron dudas tras la reasignación de 700.000 millones de pesos colombianos por parte del Ministerio de Hacienda. Estos fondos, que estaban destinados a proyectos como la Calle 13 y la segunda línea del metro, fueron objeto de confusión sobre su utilización y renegociación con la administración local, generando inquietudes acerca de la ejecución y destino de esos recursos antes de 2026.

¿Cuál es la nueva propuesta del Pacto Histórico para las elecciones regionales de 2027?

La propuesta central del Pacto Histórico para las elecciones regionales de 2027, según El Espectador, es avanzar hacia una nueva izquierda que enfrente temas como la seguridad, la educación y la economía, y que se ocupe, especialmente, de definir políticas claras para las pequeñas y medianas empresas dentro del territorio nacional.

¿Por qué es complejo el congreso fundacional del Pacto Histórico y qué significa la democracia radical?

La complejidad del congreso fundacional del Pacto Histórico radica en la diversidad interna de la coalición, compuesta por progresistas, comunistas, comunidades indígenas, sindicatos y organizaciones sociales, lo que hace que las decisiones sean arduas. El término "democracia radical" implica, en este contexto, la profundización y apertura de los procesos democráticos internos, dando cabida a amplias consultas y participación de las bases en las decisiones sustanciales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.