Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El doloroso caso del asesinato de una pareja de adultos mayores en el barrio Aures, en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá, está siendo investigado bajo la hipótesis de una retaliación motivada por la ruptura sentimental de su hija. Según la Fiscalía General de la Nación, el señalado es Freddy Alexander Barajas Rivera, expareja de la hija de las víctimas, quien fue capturado y judicializado por su presunta implicación en el doble crimen. De acuerdo con el ente acusador, el móvil estaría relacionado con el resentimiento que experimentó Barajas Rivera tras la finalización de su relación sentimental y el comienzo de un nuevo vínculo amoroso por parte de su expareja.

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Las víctimas, identificadas como Guillermo Alberto Anzola, de 72 años, y Gloria Isabel Guerrero, de 66, fueron halladas sin vida en el interior de su vivienda, con múltiples heridas causadas por un objeto cortopunzante. Datos de la Fiscalía señalan que los hechos ocurrieron el 13 de marzo de 2025, cuando familiares de la pareja, preocupados por una situación irregular que detectaron al revisar una cámara de seguridad del inmueble, acudieron al lugar acompañados por agentes de la Policía. Al ingresar a la casa, confirmaron la lamentable muerte de los adultos mayores.

Durante la investigación, la Fiscalía recolectó elementos materiales probatorios que permitieron establecer que Freddy Alexander Barajas Rivera habría sido la única persona que ingresó y salió de la casa en el intervalo de tiempo en el que se cometieron los homicidios. Además, el ente investigador señaló que Gloria Isabel Guerrero habría sido víctima de un nivel de violencia mayor, lo que la Fiscalía asoció a un posible resentimiento dirigido hacia la figura femenina, como consecuencia de la decisión de su expareja de terminar la relación y comenzar otro vínculo afectivo. Por otro lado, se destacó que Guillermo Alberto Anzola padecía una enfermedad y se encontraba en condiciones de especial vulnerabilidad.

Después de varios meses de investigaciones, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) detuvieron a Barajas Rivera el 23 de octubre de 2026. Posteriormente, una fiscal de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de feminicidio agravado y homicidio agravado, cargos que el procesado no aceptó. Un juez dispuso que el acusado permaneciera privado de la libertad en un establecimiento carcelario mientras se adelanta el proceso judicial. Por ahora, la hipótesis de la retaliación sentimental sigue vigente y será el proceso legal el que determine la responsabilidad penal del sindicado.

¿Cuál es la principal hipótesis de la Fiscalía sobre el doble homicidio en Suba?

La principal hipótesis de la Fiscalía General de la Nación, según lo expuesto en la investigación, apunta a que el crimen podría haber sido una retaliación motivada por el resentimiento tras la ruptura sentimental entre el acusado y la hija de las víctimas, quien habría iniciado una nueva relación amorosa.

¿Qué significa feminicidio agravado según la justicia en Colombia?

El feminicidio agravado, de acuerdo con la acusación de la Fiscalía en este caso, se refiere al asesinato de una mujer bajo circunstancias que agravan el delito, como motivaciones de odio o resentimiento por cuestiones de género o relaciones personales, elementos que se investigan en torno al crimen de Gloria Isabel Guerrero.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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