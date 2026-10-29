Por: El Espectador

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El futuro del RegioTram del Norte, un megaproyecto ferroviario que busca conectar Bogotá con municipios clave de la Sabana Centro como Chía, Cajicá y Zipaquirá, volvió a cobrar relevancia tras una solicitud pública de Fabián Rojas, alcalde de Zipaquirá. Durante el Encuentro Regional de Bogotá y Cundinamarca, en el marco de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, Rojas urgió al Gobierno Nacional a priorizar la obra resaltando su importancia para el bienestar y movilidad diaria de miles de habitantes de la región. Según su declaración, la ejecución del RegioTram del Norte es esencial no solo para mejorar los desplazamientos, sino también para que las familias puedan compartir más tiempo y acceder a mejores oportunidades, ya que dos de las 17 estaciones estarán ubicadas en Zipaquirá. El pedido llega en un momento en el que la inversión estimada para el proyecto alcanza los 17,4 billones de pesos colombianos, según la Empresa Férrea Regional (EFR).

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El RegioTram del Norte está planeado para ser una alternativa masiva de transporte, con un trayecto de casi 49 kilómetros, 17 estaciones y una flota de 26 trenes eléctricos. Las proyecciones iniciales estiman que en su primera etapa podría movilizar alrededor de 180.000 pasajeros diarios, cifra que podría incrementarse hasta 280.000 conforme crezcan las necesidades. Este corredor también busca integrarse con el Metro de Bogotá, el sistema TransMilenio y el RegioTram de Occidente. La integración operativa depende, sin embargo, de avances técnicos y acuerdos aún por concretar.

La Gobernación de Cundinamarca, según información oficial, ya comprometió 3,2 billones de pesos para cofinanciar el desarrollo, mientras la EFR gestiona la estructuración y la preparación del proceso licitatorio. El gobernador Jorge Emilio Rey ha subrayado que es fundamental que el Plan Nacional de Desarrollo contemple una visión regional que incluya a Bogotá y los municipios aledaños, a fin de fortalecer infraestructura y competitividad.

Diferencias surgidas entre la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca, específicamente sobre los diseños de estaciones, intervenciones en el espacio público y conectividad con infraestructuras existentes, fueron zanjadas tras varias mesas técnicas con el aval de la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Banco Mundial. Se acordó que Bogotá decidirá sobre las estaciones en su jurisdicción y construirá pasos a desnivel e intersecciones en Lagos de Torca para optimizar la movilidad.

El proceso apunta a adjudicar el contrato de construcción en octubre de 2027, aunque no se han confirmado nuevas fechas desde Zipaquirá. Las estimaciones de la EFR prevén la creación de miles de empleos directos e indirectos, junto con una significativa reducción de emisiones contaminantes gracias a los trenes eléctricos. Resta por definir el aporte financiero definitivo del Gobierno Nacional y su inclusión formal en el próximo Plan Nacional de Desarrollo, lo que marcaría un avance crítico para la concreción de este proyecto vital para la movilidad en Cundinamarca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasos debe cumplir el RegioTram del Norte para ser incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030?

Para que el RegioTram del Norte sea priorizado en el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, se requiere la decisión del Gobierno Nacional de incorporar el proyecto entre sus principales apuestas de inversión. De acuerdo con la información citada por la Gobernación de Cundinamarca y el alcalde de Zipaquirá, es necesario garantizar los recursos financieros nacionales y concertar los acuerdos técnicos y administrativos que permitan avanzar en la licitación y posterior construcción de la obra.

¿Cómo beneficiaría el RegioTram del Norte la movilidad y el medio ambiente en Zipaquirá y la Sabana Centro?

Según la Empresa Férrea Regional, la operación del RegioTram del Norte permitiría movilizar hasta 280.000 pasajeros diarios y reduciría sensiblemente los tiempos de desplazamiento entre Bogotá y los municipios de la Sabana Centro. En términos ambientales, el uso de trenes eléctricos podría evitar la emisión de hasta 60.000 toneladas de dióxido de carbono por año, contribuyendo a una movilidad más limpia y eficiente en la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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