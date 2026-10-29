La defensa de Deicy Jiménez advirtió que durante su declaración ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia podrían salir a la luz nuevos nombres de personas con fuero constitucional relacionadas con la investigación por los afamados contratos.

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Jiménez comparece este jueves ante la Corte para ratificar las declaraciones que entregó previamente a Semana sobre la presunta entrega de contratos a mujeres a cambio de favores sexuales.

Según su abogado, también aportará información y evidencias sobre otros aforados que habrían tenido conocimiento de estas prácticas.

La defensa señaló que podrían aparecer nuevos testimonios de mujeres y que la cifra inicialmente mencionada de 42 posibles contratistas podría aumentar.

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Además, Jiménez estaría dispuesta a colaborar con la Fiscalía General y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

La denunciante, quien trabajó durante algunos meses en la Unidad de Trabajo Legislativo de la senadora María José Pizarro, ha señalado presuntas irregularidades en contratos de entidades como el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Salud. También aseguró que Pizarro habría conocido parte de estas situaciones.

Las pruebas y los nombres mencionados serían entregados a las autoridades competentes. Jiménez cuenta actualmente con un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección debido a las amenazas que, según su defensa, ha recibido.

Polémicas y logros de Petro

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