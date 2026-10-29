En un avance decisivo para el proceso judicial que sacude las esferas del poder político, Deicy Jiménez acudió en las últimas horas a la sede de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para rendir su declaración formal dentro de la investigación preliminar que se adelanta contra el expresidente Gustavo Petro y la exsenadora María José Pizarro. El diligenciamiento se desarrolla en el despacho del magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado, encargado de recopilar el material probatorio en torno a las denuncias sobre la presunta red de ‘sexocontratos’ instalada en el Ejecutivo.
A su llegada a la alta corporación judicial, la defensa técnica de la compareciente enfatizó la condición de vulnerabilidad de su prohijada, sosteniendo que acude al proceso en calidad de víctima de las presiones y dinámicas de sometimiento ejercidas desde altos cargos de la administración saliente.
El penalista Felipe Caballero, representante legal de Jiménez, confirmó que la diligencia servirá para entregar los soportes documentales y digitales que respaldan los señalamientos de canje de vinculaciones laborales y contratos estatales a cambio de favores sexuales:
“Jiménez ratificará absolutamente todo lo que le dijo a los medios de comunicación y aportará todas las pruebas… Es una víctima en medio de este esquema que operó bajo directrices directas para direccionar contratos”, aseveró el jurista ante los medios de comunicación al momento de ingresar a la sede judicial.Lee También
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El testimonio de Deicy Jiménez resulta clave dentro del expediente que evalúa la responsabilidad disciplinaria y penal de los fueros involucrados, luego de que salieran a la luz pública chats, audios y testimonios sobre la instrumentalización de mujeres al interior de entidades públicas a cambio de estabilidad laboral o esquemas de seguridad.
Tras la fijación de la fecha de testimonio, el magistrado Fonseca Alvarado procederá a evaluar la conducencia y pertinencia del acervo probatorio entregado por Caballero, definiendo si existen méritos suficientes para avanzar hacia una apertura formal de instrucción o la citación a versión libre de los exfuncionarios señalados dentro de esta trama de corrupción pública y abuso de poder.
Polémicas y logros de Petro
En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.
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