En un avance decisivo para el proceso judicial que sacude las esferas del poder político, Deicy Jiménez acudió en las últimas horas a la sede de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para rendir su declaración formal dentro de la investigación preliminar que se adelanta contra el expresidente Gustavo Petro y la exsenadora María José Pizarro. El diligenciamiento se desarrolla en el despacho del magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado, encargado de recopilar el material probatorio en torno a las denuncias sobre la presunta red de ‘sexocontratos’ instalada en el Ejecutivo.

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A su llegada a la alta corporación judicial, la defensa técnica de la compareciente enfatizó la condición de vulnerabilidad de su prohijada, sosteniendo que acude al proceso en calidad de víctima de las presiones y dinámicas de sometimiento ejercidas desde altos cargos de la administración saliente.

El penalista Felipe Caballero, representante legal de Jiménez, confirmó que la diligencia servirá para entregar los soportes documentales y digitales que respaldan los señalamientos de canje de vinculaciones laborales y contratos estatales a cambio de favores sexuales:

El testimonio de Deicy Jiménez resulta clave dentro del expediente que evalúa la responsabilidad disciplinaria y penal de los fueros involucrados, luego de que salieran a la luz pública chats, audios y testimonios sobre la instrumentalización de mujeres al interior de entidades públicas a cambio de estabilidad laboral o esquemas de seguridad.

Tras la fijación de la fecha de testimonio, el magistrado Fonseca Alvarado procederá a evaluar la conducencia y pertinencia del acervo probatorio entregado por Caballero, definiendo si existen méritos suficientes para avanzar hacia una apertura formal de instrucción o la citación a versión libre de los exfuncionarios señalados dentro de esta trama de corrupción pública y abuso de poder.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.