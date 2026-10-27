Así como la Corte Suprema admitió la denuncia contra Gustavo Petro por los contratos para Deicy Jiménez como presunto pago por servicios íntimos, ahora apareció una pieza clave.

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Se trata de Tito Lovo Carretero, exfuncionario en el Gobierno Petro que aparece como supervisor en dos de los mencionados documentos y que habló con el diario El Tiempo sobre el tema.

El medio indicó que de los dos casos en cuestión son fue firmado el 29 de agosto de 2025, por 11 millones de pesos como contratación directa y con ejecución hasta el 31 de diciembre de ese año. Allí, la mujer apareció para la prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.

El segundo data del 21 de enero de 2026 con el Ministerio del Interior con la misma labor u objeto asignado en el caso anterior, aunque con un valor de 30 millones de pesos y periodo de ejecución hasta el 31 de diciembre de este año.

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Lovo Carretero, exdirector (e) de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno de MinInterior, fue el designado como supervisor en ambos contratos mencionados con Deicy Jiménez.

El hombre justificó (con firma a bordo) en un documento la contratación bajo el argumento de carencia nominal, ya que allí se lee: “Una vez revisado y confirmado la insuficiencia de personal para el cumplimiento de los objetivos, se ve la necesidad de contratar personal de apoyo a la gestión para que preste sus servicios apoyando en la consolidación de los informes que se requieran para el seguimiento de los proyectos financiados y/o cofinanciados con recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”.

El exfuncionario le respondió a El Tiempo sobre el caso de la mujer que señaló a Petro y, en primera instancia, confirmó que esos acuerdos legales sí se llevaron a cabo.

“La Contratista tuvo 2 contratos en la Subdirección, en los cuales yo fui supervisor, uno en el 2025, N° 1826 de 2025, valor mensual $2.534.395, fueron 4,5 meses y otro en el 2026, valor mensual $2.648.443, 11.5 meses”, afirmó.

Sin hacer referencia específica a los señalamientos de Deicy Jiménez acerca del expresidente, Lovo Carretero fue contundente sobre las razones de la presencia de la mujer ese cargo.

“Fue contratada como apoyo a la gestión cumpliendo el perfil requerido para ello. Ahora bien, con respecto a la contratación de profesionales y/o personas de apoyo a la gestión se justifica en insuficiencia de personal de planta para cumplir con todas las funciones de la Subdirección. Es importante señalar que la Subdirección cuenta con poco personal de planta, entre seis a siete funcionarios, lo que hace necesario recurrir a la contratación de más de cien personas mediante contratos de prestación de servicios (OPS) entre profesionales y de apoyo a la gestión para fortalecer las actividades misionales de la subdirección”, explicó.

Lo cierto es que, al ser consultado sobre los vínculos que tenga esa mujer con Petro o cualquier recomendación para acceder al puesto en cuestión, fue tajante en su respuesta.

“No tengo conocimiento específico, la vinculación de contratistas es un decisión de la alta dirección y allá es donde se decide porque dependencia se vinculan”, sentenció.

Cabe recordar que María José Pizarro respondió sobre el tema de Deicy Jiménez, sin dar mayores detalles, mientras que Gustavo Petro descartó la versión presentada sobre el supuesto pago por servicios íntimos.

El tema está en manos de las autoridades en Colombia, que van a determinar a través de la documentación que exista por parte de la mujer de qué manera se llevaron a cabo la prestación de esos contratos, en los que la opinión pública tiene la mira para conocer la manera en la que sucedió todo.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.