Por: El Espectador

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Una denuncia sobre presuntos contratos a cambio de favores sexuales fue admitida para estudio por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, según informó ese alto tribunal. El proceso fue asignado al despacho del magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado y está dirigido contra la congresista María José Pizarro, así como contra el expresidente Gustavo Petro, en hechos que habrían ocurrido durante el periodo en el que Petro era senador, según detalla la Corte Suprema.

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El presidente de la Corte Suprema, Mauricio Lenis, explicó que estas denuncias corresponden a la etapa en la que Petro ejercía como congresista y aclaró que el proceso está en una fase inicial. “Ha llegado una información, habrá que esperar esa información que puede revelar a la persona, al magistrado que le correspondió ese caso que es el doctor Fonseca, ya mirará y qué actuaciones toma y se amplía la denuncia”, señaló el magistrado. Lenis recalcó que todavía se está en etapa de estudio y que el curso de la investigación dependerá de la solidez de las pruebas que se recopilen.

La admisión de la denuncia coincidió con la controversia generada por las declaraciones de Deicy Jiménez a la revista Semana, donde afirmó que existía una red de entre 30 y 40 mujeres contratadas por entidades del Estado que, presuntamente, recibían contratos a cambio de encuentros sexuales. Jiménez también aseguró que Gustavo Petro, cuando era senador, le solicitó comprar y trasladar droga.

Frente a estos hechos, la Fiscalía confirmó que el 23 de octubre abrió una investigación sobre supuestas irregularidades en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y en otras entidades estatales del gobierno anterior. Entre los hechos investigados figuran la presunta contratación irregular de mujeres, denuncias presentadas por Angie Rodríguez y las declaraciones de Jiménez. El vicefiscal Gilberto Guerrero informó que Jiménez será llamada en calidad de testigo y aclara que, por la naturaleza de sus declaraciones públicas, debe ser interrogada en condición de indiciada, lo que otorga el derecho a guardar silencio.

Además, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación previa contra funcionarios por determinar del Congreso, el Dapre, el Ministerio del Interior y dos superintendencias, relacionada con acusaciones de extralimitación de funciones, acoso y violencia de género dentro del contexto de contratación pública.

Por su parte, Gustavo Petro rechazó las acusaciones, afirmando que nunca ha cometido delitos vinculados a su vida sexual y criticó a la revista Semana por “invadir” su vida íntima, reiterando que no se ha demostrado corrupción en su gestión pública.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los detalles de la denuncia aceptada por la Corte Suprema contra Gustavo Petro y María José Pizarro?

La denuncia admitida por la Corte Suprema de Justicia se refiere a presuntos contratos entregados a cambio de favores sexuales, involucrando a la congresista María José Pizarro y al expresidente Gustavo Petro en su etapa como senador. El caso fue asignado al magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado y actualmente está en etapa de valoración y recolección de pruebas, de acuerdo con lo explicado por autoridades judiciales.

¿Qué significa el término 'indiciado' en el contexto de una investigación judicial en Colombia?

En el contexto legal colombiano, 'indiciado' es una persona a la que la autoridad judicial señala como presuntamente involucrada en un hecho delictivo. Quienes tienen la calidad de indiciados durante una investigación poseen el derecho a guardar silencio y a ser interrogados por la Fiscalía, como ocurrió en el caso de Deicy Jiménez según lo expuesto por el vicefiscal Gilberto Guerrero.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.