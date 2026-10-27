Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Momentos de notable tensión se presentaron durante una sesión del Concejo Municipal de Honda, en Tolima, mientras se discutía el proyecto de empréstito municipal. En medio del intenso debate, la concejala Consuelo Santana experimentó un quebranto de salud que llevó a su traslado hasta un servicio de urgencias, de acuerdo con publicaciones divulgadas sobre el desarrollo de los hechos.

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El incidente causó inquietud entre los habitantes de Honda y puso sobre la mesa la importancia de los ambientes en los que se adelantan debates políticos relacionados con proyectos fundamentales para la comunidad, como el empréstito para obras de infraestructura. Hasta el momento, los datos difundidos no permiten afirmar que el desmayo estuviera ligado directamente con la tensión vivida en la sesión.

Durante una de sus intervenciones, Consuelo Santana hizo énfasis en las necesidades de pavimentación que tienen distintos sectores de la localidad, y cuestionó la actitud que, según su percepción, otros miembros del Concejo adoptaron sobre la aprobación del empréstito. “¿Qué le vamos a decir a la gente que necesita la pavimentación?”, planteó la concejala, quien relató además una conversación previa en la que se habría sugerido postergar la aprobación hasta que hubiera un nuevo alcalde en el municipio.

Estas palabras reflejan la complejidad de la discusión: por un lado, se evalúan las necesidades prioritarias en infraestructura para Honda, y por otro, la dinámica política que da forma a las decisiones de inversión pública.

Paralelamente, el concejal Orlando Atuesta denunció presuntos episodios de instigación, agresiones verbales y presiones contra algunos participantes del debate sobre el empréstito. Así lo informó el medio local Atención Honda, que también mencionó el posterior aplazamiento de la sesión como resultado del ambiente caldeado que se vivía. Atuesta manifestó además su solidaridad hacia Consuelo Santana y expresó preocupación por las circunstancias en torno a su descompensación. En la misma publicación, se hizo referencia a amenazas contra Santana y sus familiares, aunque no se presentaron elementos suficientes para corroborar de forma independiente estos señalamientos.

Otro de los interrogantes surgió en torno a la atención médica recibida por Consuelo Santana. Según la información publicada, quien intervino inicialmente fue el ciudadano Marlon Brochero, identificado como enfermero y estudiante de Derecho, pero no se detalló cómo se activó el protocolo de emergencia, el tiempo transcurrido hasta el traslado de la concejala, ni el estado actual de su salud.

El debate en torno al empréstito municipal de Honda continúa abierto, mientras la ciudadanía y los medios esperan claridad sobre los hechos y el futuro del proyecto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasó durante la sesión del Concejo de Honda en la que se discutía el empréstito municipal?

En la sesión del Concejo Municipal de Honda, Tolima, se discutía intensamente la aprobación de un empréstito municipal destinado a temas de infraestructura como la pavimentación. Durante el debate, la concejala Consuelo Santana sufrió un problema de salud que la obligó a ser llevada a urgencias, y hubo denuncias de un ambiente tenso, incluso con reportes de presiones y agresiones verbales, de acuerdo con medios locales como Atención Honda.

¿Cuál es el estado de salud de la concejala Consuelo Santana tras su desmayo?

La información publicada solo confirma que, tras el desmayo sufrido durante la sesión, Consuelo Santana fue trasladada a un servicio de urgencias. No se ha divulgado el tiempo exacto de la atención ni un parte oficial sobre su estado de salud actual, por lo que persisten las dudas sobre su recuperación.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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