Un proyecto de acto legislativo busca modificar la Constitución para impedir que quienes hayan ejercido como alcaldes de Bogotá puedan aspirar a la presidencia o la vicepresidencia en las elecciones inmediatamente posteriores a su periodo de gobierno. La propuesta, conocida como la reforma ‘antitrampolín’, ya fue aprobada en primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

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La iniciativa, impulsada por el representante David Cote, del Centro Democrático, plantea modificar el artículo 197 de la Constitución Política. De acuerdo con el texto, la restricción aplicaría a quienes hayan sido elegidos y ejercido en propiedad como alcaldes mayores de Bogotá durante el periodo constitucional inmediatamente anterior a las elecciones presidenciales, incluso si renuncian antes de terminar su mandato.

El proyecto contempla que la medida entre en vigor para las elecciones presidenciales cuya primera vuelta se celebre a partir de 2034. Por lo tanto, todavía debe superar los siguientes debates legislativos antes de convertirse en una reforma constitucional vigente.

El argumento central de la propuesta es evitar que la Alcaldía de Bogotá se convierta en una plataforma para impulsar aspiraciones presidenciales y que la gestión de la ciudad quede en segundo plano frente a los intereses electorales. Entre los antecedentes que alimentan la discusión están los casos de Andrés Pastrana y Gustavo Petro, quienes ocuparon la Alcaldía de Bogotá y posteriormente llegaron a la presidencia de Colombia.

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Briceño defendió la propuesta

Tras el avance de la iniciativa, el representante Daniel Felipe Briceño se pronunció sobre la necesidad de que quienes lleguen al Palacio de Liévano se concentren en los problemas de la capital y no en sus aspiraciones políticas posteriores.

“Quienes asuman el reto de liderar la capital de la República, lo hagan para solucionar los problemas de transporte y seguridad y no para catapultar una campaña de la alcaldía a la presidencia, que es lo que ha pasado en los últimos años”, afirmó el congresista.

#Política | El representante Briceño se pronunció sobre el proyecto que busca impedir que quienes hayan ejercido como alcaldes de Bogotá puedan ser elegidos presidentes, aprobado en primer debate en la Comisión Primera de la Cámara. “Quienes asuman el reto de liderar la capital de la República, lo hagan para solucionar los problemas de transporte y seguridad y no para catapultar una campaña de la Alcaldía a la Presidencia, que es lo que ha pasado en los últimos años”, afirmó. — La FM (@lafm) October 27, 2026

La declaración de Briceño respalda el argumento de quienes promueven la reforma: que los mandatarios locales deben priorizar asuntos como la movilidad y la seguridad durante su administración, en lugar de utilizar la visibilidad del cargo para proyectarse hacia una candidatura nacional.

Por ahora, la iniciativa continúa su trámite en el Congreso. Aunque ya superó el primer debate, aún no es una norma vigente y deberá completar el procedimiento requerido para modificar la Constitución.

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