El presidente Abelardo de la Espriella se dirige a esta hora al país en una nueva alocución presidencial. Crece la expectativa en los sectores políticos, económicos y sociales ante los anuncios de alcance nacional que entregará el jefe de Estado durante su intervención.

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La intervención presidencial se da en un momento decisivo para el debate nacional, donde analistas y líderes gremiales prevén que el mandatario aborde los principales desafíos del país y defina las prioridades institucionales para las próximas semanas, esto en temas como el salario mínimo e incluso, las recientes protestas sociales.

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El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.