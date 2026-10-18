El presidente Abelardo de la Espriella anunció que el próximo 30 de noviembre de 2026 expedirá un decreto relacionado con la delimitación marítima del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Según explicó durante una alocución, la decisión se tomará en la fecha del cumpleaños de San Andrés y establecerá las líneas de base del territorio insular.

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El mandatario aseguró que el decreto se publicará en las cartas náuticas oficiales de Colombia y que incluirá coordenadas para representar los límites correspondientes. Con este anuncio, el Gobierno busca formalizar su posición sobre los espacios marítimos del archipiélago y reafirmar la soberanía colombiana sobre las áreas que considera parte de su territorio.

La fecha anunciada será clave para conocer el alcance del decreto, las coordenadas que contendrá y la manera en que el Gobierno pretende incorporar esa delimitación a la cartografía náutica oficial.

¿Qué anunció De la Espriella sobre San Andrés?

Durante su intervención, el presidente señaló que el territorio arrecifal del archipiélago forma parte integral del territorio colombiano y explicó que la medida estará acompañada de información cartográfica.

“Se trata de un acto de soberanía, porque vamos a medir, cartografiar y publicar lo que es nuestro”, manifestó.

Las líneas de base son referencias geográficas utilizadas para medir la extensión de los espacios marítimos de un Estado. A partir de ellas se determinan zonas marítimas conforme a las reglas aplicables del derecho internacional del mar.

Por eso, el anuncio no se limita a la publicación de un mapa: el contenido del decreto y las coordenadas que incluya serán elementos centrales para entender su alcance jurídico y geográfico.

No obstante, la expedición de un decreto nacional no significa, por sí sola, que queden resueltas eventuales controversias de delimitación marítima con otros Estados. Para establecer sus efectos concretos será necesario conocer el texto definitivo y examinar su contenido frente al marco jurídico aplicable.

De la Espriella habló de pesca, exploración e investigación marítima

En la misma alocución, el presidente se refirió a las actividades que se desarrollan en los espacios marítimos que Colombia considera bajo su soberanía.

“Colombia ejerce soberanía plena. […] En los espacios marítimos que corresponden a Colombia, nadie pesca, nadie explora y nadie investiga sin el permiso de la República”, afirmó.

La declaración plantea la posición del Gobierno frente al control de actividades económicas y científicas en esas zonas. Sin embargo, las facultades concretas de Colombia dependen del espacio marítimo del que se trate y de las normas nacionales e internacionales aplicables.

El decreto anunciado para el 30 de noviembre permitirá conocer con mayor precisión cómo se traducirá la decisión presidencial en las cartas náuticas oficiales y qué coordenadas utilizará el Ejecutivo para establecer las líneas de base del archipiélago.

Por ahora, el anuncio fija una fecha y describe el propósito general de la medida, pero no incluye el texto del decreto ni sus coordenadas. Esos elementos serán necesarios para evaluar su alcance.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.