Por: El Espectador

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Un amplio grupo de personalidades del arte, la literatura, el periodismo, la investigación y la educación en Colombia ha alzado la voz para rechazar lo que denominan como una “batalla cultural” liderada por el actual Gobierno Nacional. Mediante la difusión de un manifiesto en la plataforma Change.org, titulado “En defensa de la diversidad de las ideas, las creencias y las culturas”, este colectivo denuncia que diferentes integrandes del gabinete y ministerios estarían promoviendo posturas dogmáticas y homogéneas, lo que consideran un atentado directo contra la diversidad y el carácter laico que la Constitución Política de 1991 consagra como pilares del Estado colombiano, según lo reportó El Espectador.

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El motivo principal de esta protesta es la orden expedida por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, para retirar alrededor de 30 piezas y obras de la exhibición permanente del Museo Nacional de Colombia. A esto se suma la reiterada presencia de discursos religiosos en escenarios públicos oficiales. En palabras del colectivo, estas decisiones representan un retroceso respecto a los avances históricos en materia de derechos fundamentales, afectando de manera particular a las mujeres, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y población LGBTIQ+. El documento presentado evidencia que altos funcionarios estatales han intentado instaurar sus convicciones religiosas como lineamiento político, utilizando canales institucionales para emitir mensajes de carácter confesional y de adoctrinamiento político, en detrimento de la pluralidad y la neutralidad exigibles al Estado.

El manifiesto recuerda, además, los daños históricos derivados de la confusión entre Estado y religión, citando episodios como las guerras civiles del siglo XIX y la violencia partidista del siglo XX en Colombia. En el marco educativo, los firmantes critican que el Ministerio de Educación dedique esfuerzos a “problemas imaginarios” en lugar de enfrentar retos como la desigualdad y el uso responsable de las redes sociales y la inteligencia artificial en menores. Para el sector cultural y de las artes, el mensaje es claro: "¡La cultura no se recorta, se apoya!". El texto apoya sus argumentos con versos de Octavio Paz y las ideas de la filósofa Adela Cortina, que advierten sobre el peligro de eliminar la diversidad y el debate democrático.

Las exigencias planteadas al Gobierno son concretas: garantizar el carácter laico de la educación pública, respetar la pluralidad de ideas dentro del espacio estatal, proteger la libertad religiosa sin imposiciones dogmáticas y suspender el uso de recursos públicos para ofrecer clases de “moral” institucional, tareas que, según el manifiesto, no corresponden a entidades como el Instituto Caro y Cuervo. Además, el grupo se compromete a ejercer una vigilancia activa contra la censura de autores, libros, ideologías y corrientes filosóficas o políticas.

El listado de firmantes incluye a destacados periodistas, académicos, artistas y exfuncionarios, quienes con su respaldo confieren legitimidad a la petición. El detonante de la controversia fue la remoción de unas 30 piezas de las salas permanentes ‘Hacer sociedad’, ‘Fuerza, fe y sustancia’ y ‘Memoria y nación’ del Museo Nacional, bajo el argumento de evitar hacer apología al terrorismo. Entre las obras desmontadas estaban grabados, material audiovisual, afiches de la Constituyente de 1991, así como testimonios de luchas feministas y LGBTIQ+, lo que llevó a masivas protestas ciudadanas y un llamado a no censurar la memoria ni la historia cultural, de acuerdo con reportes de El Espectador y otras fuentes citadas en el manifiesto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la comunidad cultural rechaza el retiro de obras del Museo Nacional de Colombia?

La comunidad cultural rechaza el retiro de obras del Museo Nacional debido a que considera que esta acción representa una censura a la diversidad de visiones y memorias colectivas del país. Además, perciben la medida como una intervención que rompe procesos de investigación curatorial e impide el debate y la pluralidad fundamentales en una nación democrática, según se expresa en el manifiesto citado por El Espectador.

¿Cuáles son las principales demandas de los firmantes del manifiesto por la diversidad cultural en Colombia?

Los firmantes del manifiesto exigen al Gobierno cuatro acciones principales: garantizar el carácter laico de la educación pública, respetar la pluralidad de ideas e imponer neutralidad institucional, proteger el ejercicio libre de cultos evitando dogmas estatales y detener el uso de fondos públicos para impartir lecciones de moral. Estas demandas buscan preservar la neutralidad del Estado y defender la libertad de pensamiento, según el texto del manifiesto.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.