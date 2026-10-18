El archipiélago de San Andrés concentra la atención nacional tras el tenso careo protagonizado por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, con dos de sus figuras políticas más visibles: la gobernadora Girley Natacha Ordóñez Bowie y la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz. Más allá de la coyuntura institucional y los cuestionamientos sobre la contratación local, sus hojas de vida reflejan trayectorias marcadas por el profundo arraigo raizal, la sólida formación académica y una larga data en el servicio público insular.

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Girley Ordóñez Bowie asumió las riendas del departamento con tan solo 35 años de edad tras imponerse en las elecciones atípicas de julio de 2026 con el 64,04 por ciento de los votos (10.874 sufragios), avalada por una coalición del Partido Liberal y el Pacto Histórico tras la salida de Nicolás Gallardo. Nacida en la comunidad raizal, es profesional en Negocios Internacionales y posee una maestría en Gobierno y Gestión Pública. Su experiencia laboral incluye pasos técnicos por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago (Coralina) y labores como instructora de emprendimiento rural. Sin embargo, su rostro se hizo familiar para los isleños desde la pantalla del canal regional Teleislas, donde laboró como presentadora comunitaria, plataforma que le abrió el camino hacia la Asamblea Departamental y, finalmente, al Palacio de los Corales.

Por su parte, la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz cuenta con una dilatada y consolidada carrera institucional en las islas. Nacida el 4 de agosto de 1960, esta comunicadora social y periodista es egresada de la Universidad Autónoma del Caribe y ostenta un robusto perfil académico que incluye especializaciones en Gestión Pública (ESAP), Administración Financiera (EAN) y Gestión Ambiental, además de una maestría en Medioambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia (sede Caribe).

La hoja de vida de Jay-Pang abarca cargos clave como jefa de prensa de la Gobernación, secretaria de Turismo en 1995, directora de la Red de Solidaridad Social y directora ejecutiva de Fenalco en el archipiélago. Asimismo, lideró la dirección regional del SENA en San Andrés durante 14 años consecutivos (2000-2014). Militante activa del Partido Liberal, la congresista encadena actualmente su tercer periodo sucesivo en la Cámara de Representantes (2018-2022 y 2026-2030), ratificándose como una de las maquinarias electorales más estables de la región insular.

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Ambas dirigentes enfrentan ahora el escrutinio de los organismos de control tras los señalamientos del Ejecutivo sobre la gestión de recursos públicos y ambientales. No obstante, sus perfiles sintetizan el liderazgo femenino del archipiélago, combinando la renovación generacional de Ordóñez en la administración departamental con la vasta experiencia legislativa y gremial de Jay-Pang.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.