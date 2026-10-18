Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El presidente Abelardo De La Espriella protagonizó un episodio de alta tensión el 16 de octubre de 2026 en San Andrés, durante una visita oficial al archipiélago. La escena se vivió en la sede de la Base Naval, donde el mandatario se reunió con autoridades locales, entre ellas Girley Natacha Ordóñez Bowie, gobernadora de San Andrés, y Elizabeth Jay-Pang Díaz, representante a la Cámara por el departamento. El motivo del encuentro giró en torno a la crisis del hospital departamental y el cuestionado manejo de los recursos públicos, así como a aspectos relacionados con Coralina, la entidad regional encargada de temas ambientales.

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Según lo informado, la intervención presidencial estuvo marcada por una serie de reclamos hacia las funcionarias por el manejo que han dado a la crisis hospitalaria. El hospital atraviesa serias dificultades financieras, reporta escasez de insumos y observa demoras en los pagos al personal médico, lo que ha motivado protestas ciudadanas. De acuerdo con lo documentado, las funcionarias explicaron que solicitaron acompañamiento del Ministerio de Salud para afrontar la situación. Sin embargo, el presidente mantuvo una postura crítica frente a la administración local e hizo énfasis en la necesidad de un control riguroso sobre el destino de los fondos asignados a la región.

En un momento que elevó el tono de la reunión, De La Espriella señaló expresamente a Elizabeth Jay-Pang Díaz por supuestos negocios irregulares de su esposo y mencionó sus conocimientos sobre Coralina. De manera clara, el mandatario declaró: "Estoy enterado de los negocios de su marido, estoy enterado de Coralina, estoy enterado de todo lo que se está haciendo y no lo voy a permitir". Es importante subrayar, como lo indica la información reportada, que estos señalamientos fueron realizados por el presidente y, según lo documentado, no constituyen una prueba de responsabilidad penal o administrativa.

El presidente aseguró además que los recursos públicos que llegan al archipiélago estarán sometidos a estricta vigilancia institucional y que no permitirá que se presenten irregularidades. De acuerdo con sus palabras, "no confundan la cortesía institucional con la complicidad, porque no es mi caso". Finalmente, anunció su intención de revisar a fondo las finanzas departamentales para esclarecer el uso y destino de los fondos estatales asignados a San Andrés. Tanto la gobernadora como la representante reiteraron su interés en buscar acompañamiento institucional y defendieron la intervención estatal del centro asistencial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué problemas enfrenta el hospital departamental de San Andrés?

El hospital departamental de San Andrés enfrenta dificultades financieras, escasez de insumos y retrasos en los pagos al personal médico. Estas problemáticas han motivado protestas ciudadanas, según lo resaltado en el encuentro entre el presidente Abelardo De La Espriella y las autoridades del archipiélago.

¿Qué es Coralina y por qué fue mencionada en el enfrentamiento?

Coralina es la entidad regional encargada de los temas ambientales en San Andrés. Fue mencionada durante el cruce de palabras porque el presidente De La Espriella afirmó tener conocimiento sobre situaciones irregulares relacionadas con esta entidad, aunque las declaraciones constituyen solo señalamientos y no pruebas, de acuerdo con la información disponible.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.