La polémica alrededor del caricaturista Julio César González Quiceno, conocido como ‘Matador’, sigue creciendo luego de sus cuestionamientos a la primera dama, Ana Lucía Pineda. El dibujante volvió a pronunciarse en redes sociales y dejó en evidencia que mantiene su postura, pese al rechazo que han provocado sus palabras y a la investigación preliminar abierta por la Fiscalía.

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El episodio comenzó el 11 de octubre de 2026, cuando González cuestionó el destino de las ayudas destinadas a las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió varias ciudades del país el 10 de agosto. En esa publicación, el caricaturista escribió: “Bueno ratita… ¿Dónde están las ayudas para la gente que quedó desamparada en el terremoto en Pereira? Te escucho pati raquítica (sic)”.

El mensaje desató críticas por la manera en que se refirió a la esposa del presidente Abelardo de la Espriella. Sin embargo, el caricaturista no se ha retractado y volvió a abordar la controversia mediante una referencia cinematográfica.

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¿Valió la pena este trino? https://t.co/vu4aewnTS3 — matador 🇪🇭 (@Matador000) October 18, 2026

En su más reciente publicación, citó un diálogo de la película Golpe bajo: el juego final, protagonizada por Adam Sandler. “¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo (sic)”, fue el fragmento que compartió. Luego, planteó directamente la pregunta: “¿Valió la pena este trino? (sic)”.

La publicación dividió las opiniones de los usuarios: algunos respaldaron sus cuestionamientos sobre las ayudas, mientras otros reprocharon sus expresiones contra Pineda, según el diario.

Rechazo y proceso judicial contra ‘Matador’

El Gobierno nacional calificó el comentario de misógino y denigrante, y solicitó a la Fiscalía examinar si podría constituir un delito. La investigación preliminar busca establecer si hubo injuria agravada.

Además, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, describió a ‘Matador’ como la “caricatura del hombre machista”, mientras el vicepresidente José Manuel Restrepo calificó sus declaraciones de “asco” y “desafortunadas”, según el medio.

Finalmente, el caricaturista defendió sus expresiones en declaraciones públicas y sostuvo que buscaba llamar la atención sobre el sufrimiento de las familias damnificadas y la falta de soluciones para quienes perdieron sus hogares.

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