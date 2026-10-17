Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La controversia entre el reconocido caricaturista Julio César González, conocido públicamente como Matador, y la primera dama Ana Lucía Pineda, ha tomado un nuevo rumbo con recientes declaraciones y publicaciones en redes sociales. Todo se originó tras la difusión de un video por Revista Semana, donde se mostraron fragmentos de una entrevista conducida por la periodista Vicky Dávila a la esposa del presidente Abelardo De La Espriella. La reacción de Matador no tardó en llegar. A través de su perfil en X, cuestionó a la periodista y sugirió que, según percepciones anteriores, Dávila tenía una postura diferente frente al hoy jefe de Estado. Además, usó términos despectivos para referirse a la primera dama y criticó lo que entendía como un cambio en la posición de Dávila ante De La Espriella.

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Adicionalmente, Matador volvió a poner en tela de juicio el manejo de los dineros recolectados para los afectados por el terremoto al escribir: “¿Y la plata de los damnificados qué?”, acompañando su duda con un comentario irónico sobre el destino de esos recursos. Estas críticas no han sido aisladas; desde el inicio de la polémica, Matador ha manifestado preocupaciones sobre la trasparencia en el uso de las donaciones, lo que ha desencadenado una respuesta de diferentes personalidades y entidades. Resulta relevante destacar que la firma De La Espriella Lawyers anunció la toma de acciones legales contra el caricaturista, mientras tanto, distintos sectores han manifestado su rechazo a sus comentarios.

Por su parte, Ana Lucía Pineda defendió, en conversación con Vicky Dávila según lo informado por Revista Semana, las gestiones de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas. Resaltó que los fondos permanecen en la organización y que, por determinación de la junta directiva, no se destinaron para las ayudas humanitarias iniciales. El enfoque, aclaró, es emplearlos en una segunda etapa dirigida a la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo. Además, informó que realizaron una auditoría con apoyo de la firma PricewaterhouseCoopers, con el objetivo de asegurar la claridad en el trámite de los proyectos y la rendición de cuentas al público.

La primera dama reiteró el llamado a erradicar el uso de discursos ofensivos, en especial contra mujeres, y subrayó su compromiso de continuar trabajando en las labores de rehabilitación. A pesar de las reiteradas acusaciones de Matador, hasta el momento no se han presentado pruebas concluyentes sobre el manejo indebido de los recursos; cualquier señalamiento debe ser siempre soportado en los documentos y registros oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la respuesta de la primera dama sobre el manejo de las donaciones para damnificados?

Durante la entrevista con Vicky Dávila, Ana Lucía Pineda afirmó que los recursos para los damnificados siguen en la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, según lo informado por Revista Semana. Detalló que no se emplearon para las ayudas iniciales por decisión de la junta directiva, sino que serán destinados a la fase de reconstrucción. También mencionó la contratación de la firma PricewaterhouseCoopers para la auditoría de los proyectos.

¿Por qué Matador critica la entrevista de Vicky Dávila a la primera dama?

Matador expresó en su cuenta de X que, a su juicio, la periodista Vicky Dávila habría cambiado de postura frente al presidente Abelardo De La Espriella. Además, mostró desacuerdo con las preguntas y el enfoque de la entrevista, empleando términos descalificadores dirigidos a la primera dama y reiterando dudas sobre el uso de los fondos donados.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.