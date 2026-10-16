Cerca de 250 estudiantes de la institución educativa San Antonio de Arma, en Caldas, se beneficiarán de una nueva sala de cómputo entregada por Indra Group como parte de las acciones de recuperación tras el terremoto del 10 de agosto de 2026.

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El espacio cuenta con 12 computadores, una pantalla, equipos de robótica, conexión a internet satelital y mobiliario para apoyar las actividades académicas.

La iniciativa busca ampliar el acceso de los alumnos a herramientas digitales, facilitar el uso de contenidos educativos en línea y fortalecer sus competencias tecnológicas.

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La compañía también informó que un grupo de voluntarios adelantó labores de mantenimiento y adecuación de espacios destinados a la recreación y el deporte dentro de la institución.

La sala cuenta con internet satelital y equipos de robótica

Uno de los componentes de la entrega es la conexión satelital, que permite acceder a plataformas y recursos educativos digitales sin depender exclusivamente de las redes terrestres de telecomunicaciones.

La dotación también incluye equipos de robótica, con los que se busca ampliar las oportunidades de aprendizaje tecnológico de los estudiantes.

“Esta sala representa mucho más que equipos: es una herramienta para recuperar oportunidades y fortalecer la educación de esta comunidad”, afirmó José Fernando Quintero Vargas, director de Indra Group para Colombia, Ecuador, Centroamérica y el Caribe.

La entrega hace parte de Expedición Indra, un programa de responsabilidad social empresarial que, según la compañía, busca reducir las brechas tecnológicas en comunidades rurales y poblaciones con acceso limitado a herramientas digitales.

Indra también apoya la recuperación de las comunicaciones

La entrega se suma a otras acciones anunciadas por la compañía tras el terremoto del 10 de agosto, que afectó a varios departamentos del país.

Indra Group informó que, a través de su filial Hispasat, trabaja en el despliegue de más de 70 puntos de conectividad satelital y zonas de Wi-Fi gratuitas en Valle del Cauca, Caldas y Chocó. La iniciativa busca facilitar las comunicaciones de las comunidades y apoyar las labores de las autoridades.

La empresa también puso a disposición drones para apoyar la evaluación de daños en infraestructura y estudia el uso de herramientas de visión artificial y análisis de imágenes satelitales para identificar afectaciones en el territorio.

Estas acciones buscan contribuir a la recuperación de las zonas afectadas y facilitar el acceso a información y servicios de comunicación durante la emergencia.

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