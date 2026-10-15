Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un emotivo mensaje del presidente Abelardo De La Espriella dirigido a su esposa, la primera dama Ana Lucía Pineda, se convirtió en uno de los momentos más destacados de su reciente entrevista en el programa Nuestras Mañanas, emitido por el canal regional Telecaribe. Durante la conversación, Pineda enfrentó las críticas relacionadas con la campaña de donaciones ‘Colombia, un solo corazón’, iniciativa pensada para apoyar a las comunidades afectadas por el último terremoto.

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En la entrevista, Ana Lucía Pineda respondió directamente a los señalamientos sobre el supuesto manejo irregular de donaciones. Negó haberse apropiado de los recursos y mencionó cómo esas acusaciones afectaron su vida familiar y personal. “Han sido muchos ataques, pero una mentira no va a derrumbar la verdad de lo que ya soy, ni de lo que representa, ni de cómo me reconocen mis hijos a mí”, explicó la primera dama, según palabras recogidas en Telecaribe.

Uno de los momentos más sensibles del programa fue la reproducción de un video en el que el presidente De La Espriella expresó su respaldo y admiración por el trabajo de su esposa. Él manifestó: “Dios y la naturaleza tuvieron una distinción especial conmigo al darme la oportunidad de contar contigo como compañera de vida y como esposa. Sabes toda la admiración, todo el orgullo que siento por lo que estás haciendo”, refiriéndose a la labor de Pineda en la primera línea de atención a las víctimas. De La Espriella, además, reconoció la fortaleza de Ana Lucía durante la situación y aseguró estar convencido de que juntos pueden transformar el país: “Tú eres una mujer que está hecha de otro material y juntos, vida mía, vamos a transformar a este país para convertirla en la patria milagro que se merecen nuestros hijos y los hijos de todos los colombianos”.

Ante la polémica por las donaciones recolectadas en ‘Colombia, un solo corazón’, Pineda anunció que dará a conocer un informe detallado para transparentar la administración de los bienes y recursos. Señaló que este balance será fundamental para aclarar las dudas ante la opinión pública y subrayó su voluntad de rendir cuentas frente a quienes han expresado inquietudes sobre el destino de las contribuciones hechas a la campaña. La transmisión por Telecaribe tuvo además un valor simbólico para De La Espriella, quien, según el canal, fue presentador allí en 1988.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo respondió Ana Lucía Pineda a las acusaciones sobre el manejo de donaciones en ‘Colombia, un solo corazón’?

Ana Lucía Pineda negó rotundamente haberse apropiado de las donaciones y dijo que los señalamientos han impactado su vida familiar. Aseguró que presentará un informe para explicar detalladamente la administración de los recursos recolectados en la campaña ‘Colombia, un solo corazón’, según lo relatado en el programa de Telecaribe.

¿Qué tipo de informe prometió la primera dama Ana Lucía Pineda sobre la gestión de las donaciones?

La primera dama anunció un informe pormenorizado sobre la recepción y destino de las donaciones, con el fin de dar claridad sobre el manejo de los recursos y responder a los cuestionamientos públicos surgidos tras la campaña.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.