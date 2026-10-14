Por: Noticiero 90 minutos

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La salud mental después de un terremoto se ha situado como uno de los temas centrales en las conversaciones cotidianas. Familiares y amigos comparten, incluso semanas después de la emergencia, sensaciones persistentes de miedo, preocupación y alerta constante. Reconocer estos cambios emocionales y su impacto en la vida diaria es fundamental para poder ofrecer apoyo y buscar ayuda si es necesario, tal como lo señalan fuentes consultadas en el artículo.

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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), luego de una emergencia es común experimentar reacciones como ansiedad, tristeza, dificultades para dormir, cansancio e irritabilidad. Estas respuestas emocionales suelen reducirse con el paso del tiempo aunque, para algunos, pueden volverse tan constantes o intensas que requieren acompañamiento profesional. Reconocer y aceptar la presencia de estas emociones, en lugar de rechazarlas, es un paso clave que puede facilitar la recuperación. Al identificar en uno mismo —o en las personas cercanas— cambios en el comportamiento, es recomendable expresar lo observado y abrir espacios de diálogo, como sugiere la psicóloga clínica Ana Maria Infante, quien recomienda acercarse sin juzgar y preguntar abiertamente por el estado emocional de los demás.

Según Infante, es importante estar atentos cuando las emociones alteran el bienestar, las relaciones interpersonales, el sueño o la capacidad para desempeñar actividades cotidianas. Frases como "he notado que estás más preocupado, ¿cómo te has sentido?" ayudan a crear un ambiente de confianza y a valorar si alguien enfrenta dificultades que requieren orientación.

El acompañamiento emocional entre familiares, amigos y personas del entorno cercano constituye una herramienta útil en este proceso de regulación emocional. Infante insiste en evitar que se satanicen las emociones, recordando que son respuestas naturales ante situaciones difíciles. Sin embargo, cuando esas emociones interfieren en la vida diaria, se recomienda acudir a un profesional en salud mental. Buscar ayuda profesional no representa una debilidad, sino un acto necesario para comprender lo que se experimenta y recuperar el bienestar, según destaca la experta. Atender la salud mental tras un terremoto implica no solo reparar daños materiales, sino acompañar las necesidades emocionales de quienes vivieron la emergencia, observando cuidadosamente cuándo es el momento de buscar orientación profesional y promoviendo espacios de escucha en la vida diaria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué cambios emocionales pueden surgir después de un terremoto y cómo identificarlos?

Después de un terremoto, es frecuente que las personas experimenten angustia, tristeza, problemas de sueño, fatiga e irritabilidad, según la Organización Mundial de la Salud. Reconocer estos síntomas y observar si afectan la vida diaria o las relaciones, permite intervenir a tiempo y buscar ayuda cuando sea necesario.

¿En qué momento se debe buscar ayuda profesional para la salud mental tras un terremoto?

De acuerdo con la psicóloga Ana Maria Infante, es necesario buscar ayuda profesional cuando las emociones negativas interfieren con el bienestar, el descanso o las actividades cotidianas. Pedir apoyo no significa debilidad, sino la oportunidad de comprender y mejorar el estado emocional tras una emergencia.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.