El Servicio Geológico Colombiano (SGC) actualizó este martes 13 de octubre el reporte de un sismo registrado a las 4:24 p. m., con referencia en Los Santos, Santander. Según el nuevo boletín, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 5,0 y una profundidad de 149 kilómetros.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Temblor movió a Colombia hoy martes 13 de octubre: estos fueron municipios cercanos al epicentro)

En el reporte preliminar, la entidad había informado una magnitud de 5,2 y una profundidad de 154 kilómetros. Sin embargo, tras actualizar los parámetros del evento, ajustó ambos datos.

La información fue divulgada por el SGC a través de sus canales oficiales, donde también invitó a quienes sintieron el temblor a reportarlo mediante el formulario de sismo sentido.

Lee También

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-10-13, 16:24 hora local Magnitud 5.0. Profundidad 149 km, Los Santos – Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/Cq3HvR9HcB — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 13, 2026

¿Dónde fue el epicentro del temblor de este martes 13 de octubre?

De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano, el evento sísmico tuvo como referencia a Los Santos, en el departamento de Santander.

Este municipio se encuentra en una de las zonas de mayor actividad sísmica de Colombia. Por eso, los movimientos registrados en el área suelen ser objeto de seguimiento por parte de las autoridades y de los organismos encargados de estudiar la actividad sísmica.

¿Cómo reportar si sintió el temblor en Colombia?

El SGC invitó a las personas que percibieron el movimiento telúrico a diligenciar el formulario de sismo sentido, una herramienta que permite recopilar información sobre cómo se experimentó el evento en diferentes lugares.

También pueden consultar las actualizaciones y los parámetros de los eventos sísmicos en el portal oficial del Servicio Geológico Colombiano.

La entidad puede actualizar los datos de un sismo después de analizar la información disponible. Por eso, ante un reporte preliminar, es importante consultar los boletines más recientes antes de publicar cifras definitivas.

Dentro de las reacciones de los ciudadanos, hubo quienes lo reportaron en Medellín, Cúcuta, municipios de Cundinamarca, Santander, Boyacá.

De igual manera, hubo usuarios que reportaron que lo sintieron fuerte y durante varios segundos:

@sgcol En Medellín fuerte y largo — Dulcinea (@Dulci0503) October 13, 2026

@sgcol Se sintió fuertecito en Medellín piso 9 — Maye (❁´◡`❁) 💜💜💜💜 (@MaybethEscobar) October 13, 2026

@sgcol En Bello, Antioquia, cuarto piso se sintió fuerte. — Fernando Castro Rojo (@LuisFCastroR) October 13, 2026

@sgcol BGA se sintió fuerte — Gab🇨🇴 (@dixanx) October 13, 2026

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.