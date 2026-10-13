Un sismo de magnitud 2,2 se registró este martes 13 de octubre de 2026 en el departamento del Tolima, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El movimiento telúrico ocurrió a las 9:02 de la mañana, hora local, y tuvo como referencia geográfica una zona cercana al municipio de Chaparral.

De acuerdo con la información preliminar, el evento presentó una profundidad superficial, inferior a los 70 kilómetros.

El reporte del SGC ubicó el epicentro en las coordenadas 3,75 grados de latitud y -75,72 grados de longitud.

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Entre los municipios más cercanos al punto del sismo se encuentran Rioblanco, ubicado a 26 kilómetros; Chaparral, a 27 kilómetros, y Roncesvalles, a una distancia aproximada de 32 kilómetros.

La información publicada por la entidad señala que el registro se encuentra en estado automático y que se utilizaron datos de cuatro estaciones para su detección.

Debido a que se trató de un sismo de baja magnitud, el reporte técnico permite conocer sus características principales, aunque la información suministrada no confirma si fue percibido por los habitantes de la zona ni si ocasionó afectaciones.

El Servicio Geológico Colombiano mantiene el seguimiento de la actividad sísmica en el país y publica información sobre la ubicación, magnitud y profundidad de estos eventos para mantener informada a la ciudadanía.

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