Un sismo de magnitud 2,9 se registró este jueves 8 de octubre de 2026 en el departamento del Chocó, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El movimiento telúrico ocurrió a las 9:16:58 de la mañana, hora local, y tuvo una profundidad superficial, inferior a 70 kilómetros.

El evento fue localizado en las coordenadas 4,65° de latitud y -76,84° de longitud. De acuerdo con el reporte, los municipios más cercanos fueron Sipí, ubicado a 21 kilómetros del punto del sismo; Nóvita, a 42 kilómetros, y Medio San Juan, a 52 kilómetros.

El SGC indicó que el evento fue detectado por 10 estaciones y permanece con estatus automático. El reporte registra un RMS de 0,7 segundos y un gap de 126 grados.

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Por su baja magnitud, el movimiento fue de intensidad reducida, aunque los habitantes de las zonas cercanas pudieron percibirlo debido a que se trató de un sismo superficial.

Hasta el momento, la información suministrada por el SGC corresponde únicamente a las características técnicas del evento y no reporta daños o afectaciones asociadas.

El sismo tuvo como referencia la zona de Medio San Juan, específicamente Andagoya, en el departamento del Chocó.

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