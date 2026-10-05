El Servicio Geológico Colombiano (SGC) anunció este 5 de octubre que este será el último boletín de la serie dedicada al seguimiento de las secuencias sísmicas registradas en Chocó y Chaparral, Tolima.

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La decisión se tomó después de analizar la evolución de la actividad sísmica y encontrar una tendencia general hacia la disminución de la frecuencia de los eventos.

Sin embargo, el cierre del seguimiento periódico no significa que hayan terminado los sismos.

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El SGC explicó que las tres secuencias continúan activas y que todavía pueden presentarse nuevos eventos, algunos de los cuales podrían ser sentidos por la población.

La entidad mantendrá el monitoreo permanente a través de la Red Sismológica Nacional de Colombia y aseguró que cualquier cambio significativo en el comportamiento de estas secuencias será informado oportunamente.

Así está la actividad sísmica en Chocó

En Chocó, el SGC diferencia dos fenómenos: una secuencia de réplicas asociada al sismo de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto y un enjambre sísmico que se concentra en otra zona del departamento.

En el caso de las réplicas, se han localizado 339 eventos, principalmente en inmediaciones de San José del Palmar, Litoral de San Juan y Sipí, con profundidades entre 70 y 105 kilómetros.

Durante las últimas 24 horas se registró una nueva réplica de magnitud 3,3.

El SGC indicó que la frecuencia y magnitud de estas réplicas han disminuido progresivamente. De hecho, desde el 13 de agosto no se han localizado réplicas superiores a magnitud 4,0.

La entidad señaló que este comportamiento es el esperado en una secuencia de réplicas, aunque no descarta que aparezcan eventos esporádicos que puedan ser sentidos.

En cuanto al enjambre sísmico, localizado principalmente en inmediaciones de Istmina, Medio San Juan, Sipí y Litoral del San Juan, se han registrado más de 1.602 eventos, de los cuales 32 tuvieron magnitudes iguales o superiores a 4,0.

Aunque la actividad también ha disminuido, el SGC recordó que estos enjambres pueden presentar nuevos sismos de magnitud similar en diferentes momentos.

De hecho, el pasado 3 de octubre se registró un evento de magnitud 4,1.

Chaparral también bajó su actividad sísmica

La otra secuencia analizada por el SGC corresponde al municipio de Chaparral, Tolima, donde la actividad comenzó el 20 de septiembre.

Hasta la publicación del boletín se habían localizado 1.277 sismos de magnitud igual o superior a 2,0, incluidos 24 eventos de magnitud 4,0 o superior.

Los dos movimientos de mayor magnitud alcanzaron 4,5 y ocurrieron el 23 y el 26 de septiembre.

La actividad tuvo su mayor intensidad entre el 20 y el 24 de septiembre. El 22 de septiembre, por ejemplo, se localizaron 212 eventos, el máximo diario de toda la secuencia.

Después comenzó una reducción progresiva. Desde el 29 de septiembre, la actividad se mantuvo entre 25 y 31 eventos diarios.

Este 5 de octubre, con corte a las 4:00 de la tarde, se habían localizado 22 sismos.

El SGC también recibió más de 15.400 reportes ciudadanos a través de la plataforma Sismo Sentido, correspondientes a 508 movimientos con magnitudes entre 2,0 y 4,5.

La cantidad de reportes también disminuyó: este lunes solo se habían recibido 35 formularios relacionados con cuatro sismos de magnitudes entre 3,0 y 3,3.

Por eso, aunque el organismo decidió cerrar la serie de boletines especiales, dejó claro que la actividad sísmica no ha terminado.

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