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Este artículo fue curado por Andrea Castillo   Oct 11, 2026 - 1:30 pm
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Un temblor de magnitud 5,2 se registró este domingo 11 de octubre de 2026 en Perú, con epicentro en inmediaciones de Camaná. De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico ocurrió a las 8:42 a.m., hora local, y tuvo una profundidad de 45 kilómetros

Según la información publicada por el Servicio Geológico Colombiano, el evento sísmico internacional se localizó en Camaná, Perú, con una profundidad de 45 kilómetros.

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Según informan las autoridades peruanas, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) señaló que el movimiento telúrico tuvo su punto de origen a 16 kilómetros al suroeste de Quilca, localidad ubicada en la provincia de Camaná, en Arequipa. Las coordenadas establecidas para el evento fueron 16,78° de latitud sur y 72,56° de longitud oeste.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.

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