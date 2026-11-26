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El Gobierno de Colombia ha decidido no continuar con los trámites de vinculación al grupo de los BRICS ni al Nuevo Banco de Desarrollo, decisión que marca una clara divergencia con la política exterior de la administración de Gustavo Petro. De acuerdo con información emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la nación no adelantará más gestiones para unirse a este organismo multilateral, suspendiendo así el proceso iniciado por el anterior Gobierno a mediados de 2025, cuando se procuraba acceder a nuevas alternativas de financiación internacional para proyectos de desarrollo.

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La Cancillería de Colombia explicó, en un comunicado oficial, que “no se adelantarán nuevas gestiones relacionadas con dicho organismo multilateral”, cerrando definitivamente la puerta al ingreso del país tanto al grupo BRICS como al Nuevo Banco de Desarrollo. Este último fue fundado en 2015 por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, miembros originales del grupo BRICS, como una entidad financiera multilateral cuyo objetivo es movilizar recursos para apoyar proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible en economías emergentes. Tal como informa la fuente original, el banco amplió posteriormente su cobertura, permitiendo el ingreso de países como Egipto, Etiopía, Indonesia, Irán y Emiratos Árabes Unidos.

Aunque Colombia descarta sumarse al banco y al bloque de economías emergentes, la Cancillería señaló que continuará buscando alternativas de cooperación y financiación a través de otros organismos internacionales, así como con socios considerados estratégicos para la nación. El objetivo sigue siendo movilizar recursos y obtener asistencia técnica alineada con las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, manteniendo el compromiso con los objetivos establecidos para ese periodo.

La decisión colombiana se hace pública durante una etapa de acercamiento diplomático con Estados Unidos, tras el enfriamiento de relaciones que vivió la nación durante la presidencia de Gustavo Petro. Esta coyuntura coincide con la postura crítica que ha manifestado repetidas veces el presidente estadounidense, Donald Trump, frente a las iniciativas de los BRICS para reducir la dependencia internacional hacia el dólar. De este modo, el cambio en la estrategia exterior colombiana refleja un replanteamiento de sus alianzas a nivel global, buscando nuevas rutas para acceder a recursos y garantizar financiación para sus proyectos de desarrollo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Colombia decidió no ingresar a los BRICS ni al Nuevo Banco de Desarrollo?

De acuerdo con información emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la decisión se toma para no dar continuidad a las acciones iniciadas por el Gobierno previo, que buscaba integrar a Colombia a estas instancias e incrementar el acceso a financiación internacional. El Gobierno actual, en cambio, opta por explorar alternativas de cooperación y financiación en otros organismos multilaterales, en línea con las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030.

¿Qué son los BRICS y el Nuevo Banco de Desarrollo?

Los BRICS reúnen a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, naciones que fundaron en 2015 el Nuevo Banco de Desarrollo, una entidad multilateral con el objetivo de financiar proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible en economías emergentes. Posteriormente, la membresía de este banco fue ampliada a países como Egipto, Etiopía, Indonesia, Irán y Emiratos Árabes Unidos.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.