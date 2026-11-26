En medio de casos judiciales, a 20 años de prisión sentenció una corte judicial de Donetsk, región ucraniana anexionada por Moscú, al ciudadano colombiano Cristian Morales Mendoza luego de señalarlo de combatir para las fuerzas de Kiev.

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La Fiscalía General de Rusia divulgó esta decisión judicial contra el hombre de 33 años, hallado responsable de actuar como “mercenario” y de “atentar contra la vida” de militares rusos.

De acuerdo con el expediente oficial, replicado por Semana, Morales Mendoza ingresó a Ucrania en julio de 2025, suscribió un vínculo contractual con la brigada 60 mecanizada de Ucrania y terminó capturado en Donetsk durante octubre de 2025.

Desde febrero de 2022, cuando Moscú inició su ofensiva militar sobre territorio ucraniano, ambos ejércitos han incorporado miles de combatientes extranjeros para reforzar sus tropas en distintos frentes de batalla.

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Sobre la participación de connacionales en esta guerra, el Ministerio de Relaciones Exteriores reportó el mes pasado que cerca de 250 colombianos murieron y casi un millar figuran como desaparecidos.

Concretamente, los balances de la cancillería contabilizan 162 colombianos fallecidos y 666 desaparecidos en filas ucranianas, frente a 94 muertos y 297 desaparecidos registrados dentro de las tropas rusas.

Por otra parte, estimaciones de la ONU advierten que al menos 10.000 colombianos combaten actualmente en el extranjero, seducidos frecuentemente por promesas engañosas de altos salarios y sometidos a condiciones inhumanas.

En mercados bélicos internacionales, los exmilitares colombianos mantienen alta demanda operativa gracias a la experiencia táctica acumulada durante décadas dentro del prolongado conflicto armado interno vivido en el país.

Entretanto, el Tribunal Supremo de la República Popular de Donetsk (RPD) comunicó mediante un pronunciamiento oficial que más de 90 combatientes extranjeros oriundos de 32 países recibieron condenas desde comienzos de este año.

“Un total de 92 mercenarios de 32 condados han sido condenados desde principios de 2026”, detalló el comunicado judicial difundido públicamente por la agencia informativa rusa TASS.

Según precisó esa misma instancia judicial, Georgia encabezó la lista con 20 ciudadanos sentenciados, seguida por 11 estadounidenses, 11 colombianos, ocho británicos, cinco brasileños y cinco franceses capturados apoyando a Ucrania.

Finalmente, durante todo 2025, el Tribunal Supremo de la RPD profirió 115 fallos condenatorios contra extranjeros provenientes de 28 naciones, destacando mayoritariamente combatientes oriundos de Georgia, Estados Unidos y Colombia.

De esta manera, las cortes controladas por Moscú endurecen los castigos penales contra extranjeros detenidos en combate mientras persisten las alertas diplomáticas sobre el reclutamiento internacional en zonas de guerra.

Así, el caso refleja los graves riesgos legales y humanitarios que enfrentan ciudadanos latinoamericanos reclutados en conflictos armados.

¿Qué ha pasado en conflicto entre Ucrania y Rusia?

El conflicto armado entre Rusia y Ucrania superó los cuatro años desde que Moscú lanzó su invasión a gran escala contra territorio ucraniano en febrero de 2022.

Durante los últimos meses de 2026, los combates terrestres se intensificaron especialmente en el frente oriental de Donetsk, donde tropas rusas presionan enclaves estratégicos como Pokrovsk y Kurajove.

Simultáneamente, fuerzas ucranianas mantienen posiciones defensivas en la región fronteriza rusa de Kursk mientras emplean drones de largo alcance contra refinerías petroleras e infraestructura logística dentro de Rusia.

Por su parte, el ejército ruso ejecuta bombardeos constantes mediante misiles balísticos y aeronaves no tripuladas contra subestaciones eléctricas ucranianas, agravando la crisis energética ante la llegada del invierno.

En el ámbito humanitario, millones de ciudadanos ucranianos permanecen desplazados interna y externamente, mientras decenas de miles de soldados y civiles perdieron la vida desde el inicio bélico.

Respecto al escenario diplomático, las negociaciones formales de paz continúan estancadas debido a exigencias incompatibles sobre soberanía territorial, garantías militares occidentales y control de las provincias orientales anexionadas.

Entretanto, países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte mantienen suministros de defensa antiaérea, municiones y asistencia financiera para sostener la capacidad operativa del gobierno ucraniano.

Por otro lado, autoridades ucranianas denuncian el despliegue de tropas norcoreanas junto al ejército ruso, factor que incrementa la tensión geopolítica internacional y preocupa a gobiernos europeos.

De este modo, la guerra entra en una fase crítica de desgaste militar y económico sin señales inmediatas de un alto al fuego duradero entre ambas naciones.

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