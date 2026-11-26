Por: Testigo Directo

Programa de investigación periodística emitido en treinta y cinco canales de televisión en el mundo. Con su slogan: historias diferentes, Testigo Directo se convierte en uno de los magazines periodísticos independientes de reconocimiento en la televisión estadounidense y colombiana, como entre los cibernautas. Visitar sitio

La guerra entre Rusia y Ucrania se ha convertido en un escenario que también golpea a cientos de familias colombianas. Detrás de las ofertas económicas, los salarios millonarios y las supuestas oportunidades laborales en el extranjero, se esconde una realidad cada vez más preocupante: ciudadanos colombianos que terminan involucrados en conflictos armados que no son los de su país.

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Sin embargo, las condiciones de contratación, los riesgos reales y las garantías que reciben no siempre corresponden con lo que inicialmente les prometen.

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Esta investigación periodística ha documentado distintas modalidades de reclutamiento, incluso a través de grupos de WhatsApp, redes sociales e intermediarios que ofrecen salarios en dólares y facilitan los viajes.

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En algunos casos, familiares denuncian que sus seres queridos fueron engañados y terminaron enviados directamente al frente de batalla.

Uno de los aspectos más preocupantes es el reclutamiento de colombianos para combatir en las filas rusas. Investigaciones han identificado posibles redes e intermediarios que estarían captando ciudadanos en Colombia mediante atractivas ofertas económicas.

La falta de cifras oficiales completas sobre el número de reclutados, desaparecidos y fallecidos dificulta dimensionar la magnitud del problema.

En Testigo Directo las historias de José Aarón Medina Aranda y Alexander Ante, dos exmilitares colombianos que combatieron en las filas del Ejército ucraniano, desaparecieron el 18 de julio de 2024 después de llegar a Caracas, Venezuela, durante su viaje de regreso a Colombia.

José Medina y Alexander Ante, exmilitares desaparecidos en Moscú.

Semanas después, sus familias los reconocieron en videos difundidos por autoridades rusas: ambos estaban detenidos en Moscú, acusados de mercenarismo.

Sus historias evidencian las consecuencias que puede tener participar en una guerra extranjera y la vulnerabilidad de quienes quedan atrapados en medio de intereses militares y diplomáticos internacionales.

Sin embargo, para las familias, las respuestas y las soluciones siguen siendo una necesidad urgente. Por eso, anuncian movilizaciones para exigir información, justicia y acciones concretas que permitan conocer el paradero y la situación de sus seres queridos.

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La discusión va más allá de una guerra extranjera: ¿qué está haciendo Colombia para proteger a sus ciudadanos?, ¿quién responde por quienes son reclutados bajo promesas de una vida mejor? Y, sobre todo, ¿qué garantías existen para que quienes hoy están lejos de casa puedan regresar?

Porque ningún colombiano debería convertirse en una cifra más de una guerra ajena, y ninguna familia debería tener que salir a las calles para conseguir respuestas sobre la vida de los suyos.

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