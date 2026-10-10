La noche del viernes 9 de octubre terminó con preocupación para habitantes de Panamá, luego de que un sismo de magnitud 6,0 fuera reportado en La Tronosa, según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento tuvo una profundidad superficial y se registró a las 11:14 p. m., hora local.

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El reporte preliminar del mismo evento había señalado una magnitud de 5,8, pero la actualización elevó la cifra a 6,0. Por tratarse de dos boletines correspondientes al mismo movimiento telúrico, no se trata de dos temblores distintos.

El nuevo reporte se conoció horas después del terremoto de magnitud 7,7 que sacudió Panamá durante la jornada y provocó daños en edificaciones y evacuaciones en diferentes zonas del país. La actividad sísmica posterior mantuvo la atención de los habitantes, que expresaron su preocupación ante la posibilidad de que continuaran los movimientos durante la noche.

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#SismosColombiaSGC Evento Sísmico Internacional – Boletín Actualizado 1, 2026-10-09, 23:14 hora local. Magnitud 6.0. Profundidad superficial, La Tronosa, Panamá #NoticiaEnDesarrollo #Temblor #Sismo Más información: https://t.co/63pt8nVsSe https://t.co/0RCloL8q0O — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 10, 2026

Reacciones luego de doble sismo en Panamá durante moche del 10 de octubre

En redes sociales, varios usuarios compartieron mensajes de preocupación y solidaridad con los habitantes del país centroamericano. Algunos manifestaron temor ante la posibilidad de pasar otra noche pendientes de nuevos movimientos sísmicos.

“Dios, cómo van a descansar y tener algo de paz”, escribió una persona. Otro mensaje expresó solidaridad con la población afectada: “Dios proteja a los hermanos panameños”.

También hubo comentarios de quienes anticipaban una noche difícil después de los movimientos registrados. “Estaremos así varios días… A dormir poco…”, señaló un usuario, mientras otra persona relató: “Ya me estaba durmiendo y empieza la tembladera”.

Las publicaciones reflejaron el nerviosismo que persistía entre algunos habitantes tras el terremoto principal y los nuevos reportes sísmicos. Mientras tanto, las autoridades continuaban con el seguimiento de la situación y la evaluación de las afectaciones ocasionadas por el movimiento de mayor magnitud.

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