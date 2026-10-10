El Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró un temblor de magnitud 3,8 en la madrugada de este sábado 10 de octubre, cuyo epicentro se ubicó en el municipio de Filadelfia, Caldas. El evento sísmico ocurrió a las 12:46 a. m., según el boletín actualizado publicado por la entidad.

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Uno de los datos destacados del reporte es la profundidad: el movimiento tuvo su origen a 106 kilómetros bajo la superficie terrestre. Esta característica corresponde a un sismo de foco profundo, por lo que sus efectos en distintos lugares pueden variar según la distancia respecto al punto donde se originó y las condiciones del terreno y de las edificaciones.

El registro oficial también sirve como referencia para identificar la ubicación y las características del temblor. Entre tanto, los reportes de percepción permiten establecer en qué municipios fue sentido el movimiento, más allá de la zona donde se localizó su origen.

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#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-10-10, 00:46 hora local Magnitud 3.8. Profundidad 106 km, Filadelfia – Caldas, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/UzAebjsLDC — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 10, 2026

¿En qué lugares se sintió el temblor de Caldas?

El sismo de magnitud 3,8 registrado en Filadelfia, Caldas, fue reportado por usuarios en varias localidades de la región. Entre los lugares mencionados están Medellín, Dosquebradas y Manizales, además de Supía y Anserma, en Caldas.

También hubo reportes desde Armenia, Quindío; El Cairo, Valle del Cauca, y Caldas, Antioquia. La percepción del movimiento puede variar según la distancia al epicentro, la profundidad del sismo y las condiciones de las edificaciones.

¿Cómo reportar si sintió el temblor en Colombia?

Las personas que hayan percibido el movimiento pueden ingresar a la plataforma ¿Sintió este sismo?, habilitada por el Servicio Geológico Colombiano, en sismosentido.sgc.gov.co.

El formulario permite registrar la percepción del evento en diferentes lugares. Estos reportes ayudan a la entidad a conocer cómo se sintió el movimiento y a complementar la información de su monitoreo sísmico.