Por: Noticiero 90 minutos

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La edición número 69 de la Feria de Cali se prepara para presentar una propuesta diferente a los asistentes, apostando por una organización descentralizada que busca acercar aún más el evento a la comunidad local y rescatar espacios icónicos de la ciudad. Uno de los principales anuncios dados a conocer es el regreso de los tradicionales desfiles a la Calle Quinta, cambiando el recorrido habitual que en años pasados se desarrollaba en la Autopista Suroriental. Según Noticiero 90 Minutos, esta decisión tiene como objetivo principal “recuperar la esencia de la celebración” y, al mismo tiempo, contribuir a la reactivación económica de los sectores aledaños a ese corredor vial, que se vieron especialmente perjudicados tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.

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En cuanto a los eventos emblemáticos de la feria, el desfile denominado Cali Viejo tendrá un recorrido especial que atravesará la carrera 25 y finalizará en el barrio Obrero, uno de los sectores más representativos de la capital vallecaucana. Además, la organización de la feria se encuentra trabajando en la logística y definición del trayecto que tomarán los reconocidos vehículos antiguos. Por ahora, se plantea que la Calle Quinta también sea el escenario por el cual circulen estos automóviles, resaltando así el valor patrimonial y cultural que representan.

La apuesta de llevar las actividades principales de la feria a la Calle Quinta no solo responde a una perspectiva cultural sino también económica, pues espera incentivar el comercio y los servicios de la zona, impactados negativamente en los últimos meses debido a circunstancias naturales. Esta iniciativa quiere reconectar a los habitantes con la esencia de la festividad, permitiendo que diferentes comunidades disfruten de los eventos tradicionales y nuevas propuestas culturales que seguramente conformarán la programación definitiva del evento.

De acuerdo con la información de Noticiero 90 Minutos, la alcaldía de Cali y Corfecali –la corporación organizadora del evento– anunciarán en rueda de prensa nuevos detalles sobre la programación, los recorridos y la organización general de la esperada edición 69, aclarando puntos clave para asistentes, comerciantes y ciudadanía en general.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál será el recorrido del desfile Cali Viejo en la Feria de Cali 2026?

Según Noticiero 90 Minutos, el desfile del Cali Viejo recorrerá la carrera 25 y llegará hasta el barrio Obrero. Esta ruta busca resaltar sectores tradicionales de la ciudad y reconectar a los habitantes con las raíces culturales de la feria, marcando un cambio respecto a recorridos anteriores.

¿Por qué la Feria de Cali decidió mover los desfiles de la Autopista Suroriental a la Calle Quinta?

La organización tomó esta decisión con el propósito de recuperar la esencia de la celebración, además de impulsar la reactivación económica de los sectores ubicados cerca de la Calle Quinta, los cuales fueron afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto, según publicó Noticiero 90 Minutos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.