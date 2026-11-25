Por: El Espectador

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La madrugada de este miércoles 25 de noviembre fue escenario de una operación que concluyó con la liberación de 43 personas secuestradas en el supermercado Éxito de La Castellana, en Cartagena. El presidente De la Espriella informó que todos los rehenes salieron sin lesiones, luego de que las autoridades intervinieran de forma decisiva. Según los reportes oficiales, la operación resultó en la captura de cuatro de los cinco delincuentes implicados, mientras que uno perdió la vida durante el procedimiento.

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El mandatario enfatizó la precisión de la intervención, relatando que, después de llegar a Cartagena y evaluar la situación con los altos mandos militares y policiales, autorizó el operativo que calificó como exitoso. Expresó que "uno de los bandidos fue dado de baja" y explicó que se les ofreció la oportunidad de entregarse y liberar a los rehenes, la cual rechazaron, motivando la respuesta estatal. Subrayó la contundencia con la que el Estado actuó en el momento clave.

La cronología compartida por las fuentes oficiales indica que, tras el plazo otorgado por el presidente De la Espriella para que los secuestradores tomaran una decisión antes de las 12:30, la tensión aumentó en la zona. Un helicóptero comenzó a sobrevolar el supermercado, y se oyeron explosiones mientras uniformados aparecían en el techo del establecimiento. Posterior a los estruendos, la Policía confirmó que había tomado el control del lugar y dio inicio a la liberación de las personas retenidas.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, detalló que, hacia las 4:30 de la madrugada, junto a la Policía, verificó el estado físico y emocional de los liberados, garantizando su bienestar y contacto con sus familias. Turbay indicó que las personas rescatadas estaban brindando declaraciones, con acompañamiento de equipos municipales y policiales. Agregó que se les ofrecerá seguimiento y apoyo íntegro tras el suceso, y señaló que el comercio afectado volverá a la normalidad en breve.

Autoridades nacionales y figuras destacadas reaccionaron positivamente al desenlace. Entre ellas, el vicepresidente José Manuel Restrepo elogió el liderazgo mostrado por el presidente De la Espriella y la labor de la Fuerza Pública, resaltando la importancia de la firmeza y el trabajo coordinado durante la crisis. El presidente de la junta directiva de Ecopetrol, Carlos Suárez, y el expresidente Álvaro Uribe también manifestaron su gratitud y reconocimiento a las instituciones responsables del éxito operativo, mientras que desde el Congreso de la República, la senadora Nadia Blel destacó la valentía de los equipos involucrados y envió un mensaje de solidaridad a las familias afectadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue la operación para liberar a los secuestrados en el Éxito de La Castellana en Cartagena?

De acuerdo con las fuentes oficiales, la operación se desarrolló en la madrugada del 25 de noviembre y consistió en una intervención policial y militar coordinada tras negociaciones fallidas con los secuestradores. Las autoridades rodearon el supermercado, emplearon helicópteros y entraron al establecimiento luego de explosiones estratégicas. Finalmente, se logró la captura de cuatro delincuentes y la muerte de uno, lo que permitió la liberación de los 43 rehenes.

¿Qué medidas se tomaron para garantizar la seguridad e integridad de los liberados tras el secuestro en Cartagena?

Según el alcalde Dumek Turbay, después de la liberación se verificó el estado de salud de cada persona rescatada. También se dispuso acompañamiento de la Policía y de la alcaldía, y se ofreció seguimiento permanente para asegurar la integridad física y emocional de los afectados y su reintegración segura con sus familias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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