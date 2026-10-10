La Dirección General Marítima (Dimar) descartó una amenaza de tsunami para la costa Pacífica de Colombia luego del fuerte sismo registrado en Panamá, cerca de Las Tablas.

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Dicha entidad confirmó que el movimiento telúrico no representa un riesgo de tsunami para el litoral colombiano, según informó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El pronunciamiento de la Dimar se produjo tras un sismo de magnitud 6,0, localizado a 50 kilómetros de Las Tablas, Panamá que se registró hacia las 23:14. La entidad descartó que este evento represente una amenaza de tsunami para la costa pacífica colombiana.

Tras el evento, las autoridades colombianas hicieron seguimiento a las condiciones que pudieran representar un peligro para las zonas costeras. La evaluación de la Dimar permitió descartar la amenaza de tsunami para el litoral Pacífico nacional.

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De acuerdo con la @Dimarcolombia, no existe amenaza de #tsunami para la costa del #Pacífico de Colombia tras el #sismo de magnitud 6,0 a 50 km de Las Tablas, #Panamá. #SNDATColombia https://t.co/scEiSeTKvd — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) October 10, 2026

Balance de daños y heridos tras el terremoto en Panamá El terremoto de magnitud 7,7 que sacudió Panamá el viernes 9 de octubre dejó daños en edificios públicos, viviendas, iglesias, hoteles y carreteras. Según el balance preliminar del Centro de Operaciones de Emergencias Nacional, divulgado por La Prensa, 15 estudiantes sufrieron lesiones menores y una persona fue rescatada en el mercado municipal de Aguadulce. Hasta ese corte, las autoridades no reportaban personas desaparecidas. #SismosColombiaSGC Evento Sísmico Internacional – Boletín Actualizado 1, 2026-10-09, 23:14 hora local. Magnitud 6.0. Profundidad superficial, La Tronosa, Panamá #NoticiaEnDesarrollo #Temblor #Sismo Más información: https://t.co/63pt8nVsSe https://t.co/0RCloL8q0O — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 10, 2026 Entre las afectaciones más destacadas estuvo el colapso del Hotel Dos Continentes, en la provincia de Coclé. También se reportaron daños en instalaciones de salud, centros educativos y estaciones de bomberos, además de afectaciones en vías de distintas provincias. El balance seguía sujeto a las inspecciones de las autoridades. Aunque el sismo provocó daños materiales y evacuaciones, los reportes consultados no registraban víctimas mortales en los primeros balances oficiales.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.