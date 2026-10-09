El terremoto de 8.0 en Panamá de este viernes 9 de octubre de 2026 puso a prueba no solo a las personas en su diario vivir, sino a más de un periodista que estaba en plena transmisión televisiva.

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Así fue como los comentaristas del programa de Deportes RPC protagonizaron momentos de pánico frente a las cámaras en medio del movimiento telúrico que tuvo como epicentro a Tonosí, en la provincia de Azuero.

Cinco comunicadores estaban sentados en un espacio por fuera de los sets televisivos tradicionales, en lo que parece ser un lugar que tiene cerca la barra de un bar como parte de la ubicación en el momento.

Lo cierto es que el sismo comenzó de manera gradual y uno de ellos lo notó de manera breve, sin que los otros reaccionaran de inmediato solo hasta que la sacudida se hizo mucho más evidente.

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“Se formó”, aseguró uno de ellos, mientras que otro apenas utilizó una exclamación de sorpresa muy común en Panamá para dejar en evidencia el terror por el terremoto de 8.0 de magnitud.

En ese momento, los periodistas se levantaron de inmediato en medio de la alerta, mientras se podía escuchar cómo algunos objetos en el lugar golpeaban con fuerza debido al movimiento telúrico.

A pesar de que algunos intentaron mantenerse firmes en ese instante, prefirieron alejarse y soltar los micrófonos en un instante en el que las cámaras atestiguaron el temor de la situación.

El video replicado duró un minuto, en el que es posible observar cómo algunos elementos se caen sin que haya alguna clase de destrucción o afectación grave que haya quedado registrada en el lugar.

Es importante explicar que la grabación se llevó a cabo en Santiago, apenas a 60 kilómetros del epicentro del terremoto en Panamá.

Esta es la publicación de ese momento en vivo que se viralizó en redes sociales con el pánico por parte de los comunicadores del programa de Deportes RPC, en un hecho impactante:

#PANAMÁ: Terremoto de magnitud preliminar 7.7 interrumpe -en vivo- un programa deportivo en la ciudad de #Santiago 🇵🇦, a 60 km de distancia del epicentro.📍 Fuente: USGS.

Video: Deportes RPC. https://t.co/Q8vkPwvQ7p — 𝗔𝗦𝗜𝗦𝗠𝗘𝗧 (@Asismet_IF) October 9, 2026

Cabe remarcar que ninguno de los comentaristas resultó herido en medio de los incidentes de los que fueron protagonistas frente a las cámaras y en televisión nacional panameña.

¿Qué hacer en caso de un terremoto?

Saber cómo reaccionar ante la eventualidad de un terremoto resulta indispensable para resguardar la integridad física propia y la de los seres queridos durante esta clase de contingencias.

Cuando inicie la sacudida sísmica, ejecute de inmediato la maniobra de agacharse, cubrirse debajo de un mueble firme y sujetarse con fuerza hasta que finalice el evento.

En caso de no hallar una mesa cercana, busque resguardo junto a un muro de carga resistente, protegiendo la cabeza y el cuello con ambos brazos cruzados.

Manténgase alejado de ventanales, repisas altas, espejos, libreros pesados y objetos suspendidos que puedan caer o proyectar esquirlas peligrosas sobre las personas expuestas en la zona.

Si el temblor lo rodea dentro de una edificación, conserve la calma, evite el pánico masivo y no utilice bajo ninguna circunstancia los ascensores para intentar salir.

Cuando la emergencia lo alcance en la vía pública, camine velozmente hacia áreas despejadas, lejos de edificaciones, postes de luz, cables eléctricos, árboles viejos y fachadas.

Si conduce un vehículo, disminuya progresivamente la velocidad y deténgase en un espacio despejado, permaneciendo en el interior de la cabina hasta que pase el temblor.

Al concluir el movimiento de la tierra, abandone el inmueble usando únicamente las escaleras de emergencia y diríjase hacia el punto de encuentro fijado previamente.

Cierre con rapidez las llaves de paso del gas natural y la energía eléctrica para prevenir eventuales incendios o explosiones provocadas por fugas invisibles en la red.

Tome el maletín de emergencia con alimentos no perecederos, agua potable, botiquín de primeros auxilios, silbato y radio a pilas para garantizar la supervivencia durante las horas posteriores.

Siga atentamente las recomendaciones oficiales emitidas por las autoridades competentes y evite difundir rumores sin verificar a través de redes sociales durante la fase crítica.

Adoptar una conducta preparada frente a los eventos telúricos disminuye sustancialmente los riesgos personales y facilita una pronta recuperación comunitaria ante los desastres naturales impredecibles.

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