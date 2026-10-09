El terremoto de 8.0 que azotó a Panamá este viernes 9 de octubre de 2026 dejó imágenes más que impactantes acerca de la dura realidad en el territorio del país vecino a Colombia.

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó el evento a las 12:56 p. m., con magnitud 8.0 y profundidad de 33 kilómetros, con epicentro en Pitaloza Arriba.

De hecho, el epicentro fue en Tonosí, una de las municipalidades que está ubicada en la provincia de Azuero, donde el impacto por el evento sísmico resultó más que evidente.

De hecho, Pulzo recibió imágenes de cortesía con el estado de las carreteras que conducen hacia ese sector, en donde es posible observar imágenes aterradoras en video de cómo se abrió la calle por el movimiento telúrico.

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El Hotel Dos Continentes en la provincia de Coclé quedó destruido, como se puede ver en la fotografía que Pulzo recibió de cortesía desde Panamá, en medio de la sorpresa en general.

Cabe remarcar que el territorio panameño no es de frecuentes sismos, por lo que este episodio sorprendió a propios y extraños por el impacto con el que se presentó dos meses después del terremoto en Colombia.

De igual manera en el sector de Mariato y la Catedral de Penonomé fueron afectadas por el fuerte movimiento telúrico, en daños materiales que salen a flote y fueron compartidos con este medio.

Hasta el momento se empiezan a establecer los daños materiales en los diferentes puntos de Panamá, afectada principalmente en las provincias lejanas a la capital del país.

Queda por conocer también los reportes sobre la población en los mencionados lugares, para entender el impacto de este episodio impactante desde las propias imágenes.

¿Qué cuidados tener ante afectaciones por terremotos?

Tomar precauciones inmediatas ante las secuelas de un terremoto resulta indispensable para evitar accidentes secundarios, proteger la salud física y garantizar la seguridad estructural de los inmuebles.

Tras la sacudida inicial, inspeccione cuidadosamente las instalaciones de gas, agua y electricidad antes de restablecer los servicios, reportando fugas o cables expuestos a las empresas competentes.

Verifique la presencia de grietas profundas o inclinaciones en muros, columnas y techos antes de reingresar al hogar, absteniéndose de habitar estructuras con evidentes fallas arquitectónicas.

Utilice calzado de suela gruesa para desplazarse entre las zonas afectadas, evitando cortaduras provocadas por fragmentos de vidrio, escombros filosos o materiales colapsados en el suelo.

Permanezca alerta ante la posible ocurrencia de réplicas sísmicas, las cuales pueden desestabilizar construcciones previamente debilitadas por el movimiento principal y provocar derrumbes repentinos.

Mantenga despejadas las vías de acceso y zonas comunitarias para facilitar el paso rápido de las unidades de rescate, personal médico y vehículos de transporte de suministros.

Suministre primeros auxilios básicos a personas lesionadas sin mover bruscamente a quienes sospechen fracturas graves en la columna vertebral o el cuello durante la emergencia.

Consuma exclusivamente agua embotellada o previamente hervida para prevenir brotes de enfermedades infecciosas derivadas de la contaminación de las fuentes hídricas locales golpeadas.

Proteja la salud emocional reconociendo episodios de estrés o ansiedad en niños y adultos mayores, brindando acompañamiento constante y buscando apoyo psicosocial en centros habilitados.

Atienda de forma prioritaria los reportes emitidos por los organismos de socorro oficiales a través de la radio, evitando difundir información no confirmada que genere desinformación.

La adopción responsable de estas medidas posteriores al evento reduce el impacto de los desastres y fortalece la capacidad de recuperación comunitaria frente a la contingencia, que dejó múltiples daños en Panamá.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.