Por: Noticiero 90 minutos

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Un potente terremoto de magnitud 8,0 estremeció a Panamá el viernes 9 de octubre de 2026, a las 12:56 p. m., hora local, en un evento que rápidamente alertó a toda la región. De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), respaldado por información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo registró una profundidad de 33 kilómetros, lo que suele asociarse con temblores de considerable energía y potencial impacto en superficie.

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El epicentro fue ubicado cerca de Pitaloza Arriba, Panamá, localizado en las coordenadas 7,54° de latitud norte y 80,75° de longitud oeste, según el informe oficial del SGC. Este evento sísmico no solo impactó profundamente el territorio panameño, sino que también fue percibido en diversos sectores de Colombia, lo que evidencia la magnitud de las ondas sísmicas generadas y su alcance transfronterizo.

Varias réplicas importantes, algunas con magnitud cercana a 6, se han reportado en las horas posteriores al terremoto principal. Las autoridades están evaluando los daños, con especial atención en las zonas centrales de Herrera, Azuero, Veraguas, Los Santos y otras regiones. Hasta el momento, se tiene información sobre afectaciones en infraestructura y se mantiene vigilancia activa para determinar el alcance total de las consecuencias de este fenómeno natural en las zonas más vulnerables.

El evento fue confirmado y difundido por canales oficiales, incluyendo el Servicio Geológico Colombiano en su cuenta de X (anteriormente Twitter). En su mensaje, la entidad reforzó la importancia de mantenerse informados por medios confiables y seguir las recomendaciones de las autoridades. La respuesta de emergencia y la evaluación de riesgos permanecen en desarrollo, mientras la población permanece atenta ante nuevas posibles réplicas.

Este terremoto pone de manifiesto la importancia de la preparación ante fenómenos sísmicos en la región, especialmente en países ubicados en zonas de influencia tectónica. Las instituciones nacionales e internacionales continuarían monitoreando la situación para proporcionar actualizaciones oportunas y coordinar acciones ante posibles emergencias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la magnitud y profundidad del terremoto en Panamá el 9 de octubre de 2026?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano y el Servicio Geológico de Estados Unidos, el terremoto alcanzó una magnitud de 8,0 y tuvo una profundidad de 33 kilómetros, cifras que explican tanto la fuerza como la extensión del impacto.

¿Cuáles zonas de Panamá resultaron más afectadas por el terremoto y sus réplicas?

Según los reportes oficiales, las regiones centrales de Herrera, Azuero, Veraguas y Los Santos experimentaron los principales daños y han recibido especial atención por parte de las autoridades, quienes todavía evalúan el alcance de las afectaciones.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.