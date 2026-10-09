Un movimiento telúrico de 8.0 en Panamá sorprendió en la tarde de este viernes 9 de octubre de 2026, con relatos de quienes vivieron momentos impactantes en el país vecino a Colombia.

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó el evento a las 12:56 p. m., con magnitud 8.0 y profundidad de 33 kilómetros, con epicentro en Pitaloza Arriba, del mencionado país.

Carolina, mujer colombiana residente en territorio panameño, contó cómo fueron esos instantes del fuerte momento, en conversación con Blu Radio minutos después de lo sucedido.

En su descripción de los hechos, la entrevistada reconoció la sorpresa por lo extenso del sismo en Panamá, un país vecino a Colombia, donde también se vivió una tragedia por terremoto en agosto.

“Acabo de salir corriendo hacia un parque que tengo aquí al lado de mi trabajo. Salimos con todos mis vecinos y todo y apenas acabamos de entrar porque se demoró mucho, fue algo muy largo”, advirtió.

La colombiana indicó que vive en Colón, a 40 minutos de Ciudad de Panamá, la capital del mencionado país. Lo cierto es que ofreció un parte de tranquilidad a pesar del fuerte movimiento.

“Ya todos están entrando a sus casas. Mi familia y yo salimos a un parque para buscar área abierta”, contó sobre las incidencias en ese momento de terror colectivo.

De hecho, la colombiana indicó que vive en un sector residencial que está compuesto por múltiples casas, pero se mostró agradecida por el mencionado espacio libre para protegerse en su comunidad.

“Éramos todos en el parque y veíamos los carros moviéndose y se sentía solamente la tierra temblando. No sé realmente cuánto duró pero fue algo muy largo”, insistió.

Incluso, a pesar de los momentos de temor por el evento sísmico, contó que en su localidad no hubo ninguna clase de daños materiales ni pérdidas humanas por lo sucedido durante el mediodía del viernes.

Lo cierto es que reconoció que espera entrar con calma a su hogar para identificar si hubo grietas u otro tipo de consecuencias por el terremoto que afectó a Panamá.

Además de que señaló que ninguno de sus allegados resultó afectado, reconoció que ese país no suele estar marcado por los sismos y que la zona más comprometida suele ser entre los límites con Costa Rica.

¿Qué hacer en caso de un terremoto?

Saber cómo actuar antes, durante y después de un terremoto resulta fundamental para salvar vidas y reducir riesgos físicos graves ante este tipo de desastres naturales impredecibles.

Al momento de percibir el movimiento telúrico, la indicación primordial es agacharse, cubrirse debajo de una mesa resistente y sujetarse firmemente hasta que el movimiento cese por completo.

Si no dispone de un mueble cercano para refugiarse, ubíquese junto a un muro estructural, protegiendo su cabeza y cuello con ambos brazos en posición fetal de resguardo.

Aléjese de ventanas, espejos, objetos colgantes, estantes altos y muebles pesados que puedan volcarse o proyectar fragmentos peligrosos debido a la intensidad de las sacudidas del suelo.

Si se encuentra dentro de un edificio, permanezca en el interior y evite utilizar ascensores o salir corriendo de manera precipitada hacia las zonas de escaleras colectivas.

En espacios abiertos, diríjase hacia áreas despejadas lejos de edificios, postes de energía eléctrica, cables de alta tensión, árboles frondosos y vías con tráfico vehicular masivo activo.

Si va conduciendo un vehículo, oríllese de forma segura en un lugar despejado, apague el motor y permanezca en el interior hasta que finalice el sacudimiento de la tierra.

Una vez termine el terremoto, evacúe la edificación utilizando únicamente las escaleras y diríjase al punto de encuentro seguro previamente establecido dentro del plan de gestión del riesgo.

Cierre las llaves de paso del gas y la electricidad para evitar posibles incendios o explosiones derivadas de eventuales fugas en las redes domiciliarias de suministro básico.

Lleve consigo el morral de emergencia con insumos de primeros auxilios, agua embotellada, radio a pilas y linterna para mantenerse comunicado e informado durante la contingencia presentada.

Atienda en todo momento las instrucciones emitidas por las autoridades oficiales y evite difundir rumores alarmistas o falsos en plataformas digitales para mantener la tranquilidad comunitaria general.

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