Un sismo de magnitud 5,5 se registró este viernes 9 de octubre en Panamá y corresponde a una réplica del fuerte terremoto de magnitud 8,0 reportado horas antes. El movimiento telúrico fue localizado en inmediaciones de Bajo Corral, Panamá.
De acuerdo con el reporte citado, el sismo ocurrió a la 1:22 p. m., hora local, y tuvo una profundidad superficial, menor a 30 kilómetros. Su epicentro se ubicó en las coordenadas 7,59° de latitud y -80,29° de longitud.
Daños y afectaciones en el sector de Marbella tras el sismo de magnitud 7.0 registrado la tarde de este viernes 9 de octubre en #Panamá. pic.twitter.com/fVS6uMIzCA
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La réplica se presentó después del potente terremoto registrado cerca del mediodía, que generó preocupación y fue percibido en diferentes zonas de Colombia.
La magnitud de 5,5 y su poca profundidad hicieron que el nuevo movimiento también pudiera sentirse con fuerza en áreas cercanas al epicentro.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico Internacional – Boletín Preliminar, 2026-10-09, 13:37 hora local. Magnitud 5.2. Profundidad superficial #NoticiaEnDesarrollo #Temblor #Sismo Más información: https://t.co/63pt8nVsSe pic.twitter.com/x1Ro8bGpo2
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 9, 2026
El evento fue reportado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y, según la información disponible, contaba con 12 reportes relacionados con la percepción del movimiento.
Las autoridades mantienen el seguimiento a la actividad sísmica en la zona, luego del terremoto principal.
La aparición de réplicas es un fenómeno habitual después de un evento de gran magnitud, aunque su intensidad y frecuencia pueden variar durante las horas o días posteriores.
Hasta el momento, la información suministrada no reporta nuevos daños asociados específicamente con esta réplica de magnitud 5,5.
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