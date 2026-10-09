Por: Noticiero 90 minutos

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A dos meses del sismo que impactó a Cali y otros municipios del Valle del Cauca, la reconstrucción se mantiene como una de las prioridades fundamentales para las autoridades regionales. De acuerdo con información de la Gobernación del Valle, las acciones adoptadas buscan responder de manera integral a las necesidades de las familias damnificadas, estructurando el plan en cuatro ejes principales: vivienda, educación, salud y reactivación económica.

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En materia habitacional, la gobernadora del Valle explicó que el proceso de recuperación contempla la intervención de 10.000 mejoramientos de vivienda y la construcción de 2.500 casas nuevas destinadas a quienes perdieron su hogar a causa del sismo. Este modelo prioriza la participación activa de los damnificados en las labores constructivas, quienes recibirán acompañamiento técnico, además de respaldo por parte de maestros, oficiales y ayudantes dispuestos por la Gobernación. La mandataria enfatizó la importancia de realizar una "reconstrucción segura, que sean sismorresistentes", para garantizar que las nuevas edificaciones cumplan con las condiciones necesarias frente a posibles futuros eventos.

En el sector educativo, el plan de reconstrucción incluye la edificación de los primeros nueve colegios, además de una institución educativa en Buenaventura, según expuso la jefa del gobierno seccional. Mientras estas obras avanzan, cerca de 500 albergues escolares siguen operando, con el propósito de que ningún niño o niña se vea obligado a interrumpir sus estudios. Estos espacios temporales aseguran la continuidad educativa mientras se recuperan las infraestructuras afectadas.

Dentro del sector salud, uno de los casos más críticos es el Hospital de Roldanillo, cuya infraestructura quedó afectada entre un 70 % y 80 %, según información entregada por la Gobernación. Además, la administración resaltó el apoyo recibido a través de donaciones, como la de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), que suministró acero y cemento para la recuperación del Hospital de El Águila.

La reactivación económica tampoco ha sido descuidada. La Gobernación informó sobre apoyos económicos dirigidos a 1.700 emprendedores afectados en siete municipios, así como programas adicionales para el fortalecimiento empresarial, entre los que destaca Valle INN. Sumado a esto, se prevén créditos con tasas de interés bajas o incluso nulas para facilitar la reconstrucción de establecimientos comerciales dañados. La propia mandataria aclaró que tales créditos tendrán condiciones especiales para comerciantes cuyas edificaciones requieren intervención.

En conjunto, todas estas medidas buscan dejar estructurada una ruta clara de atención para los damnificados antes de finalizar el actual gobierno, aunque la recuperación completa, advirtió la mandataria, podría requerir entre tres y cuatro años.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las acciones prioritarias en la reconstrucción del Valle del Cauca tras el sismo?

De acuerdo con la información de la Gobernación del Valle, las prioridades en la reconstrucción contemplan la mejora y construcción de viviendas, la recuperación de instituciones educativas y de salud, así como el apoyo económico a emprendedores afectados. Entre las acciones destacadas se encuentran los 10.000 mejoramientos de vivienda, las 2.500 casas nuevas proyectadas, la construcción de colegios y los créditos especiales para comerciantes.

¿Qué significa que una casa sea sismorresistente y por qué es importante en la reconstrucción?

Una vivienda sismorresistente es aquella diseñada y construida para soportar movimientos sísmicos, minimizando los daños y protegiendo la vida de sus habitantes. Esta característica es fundamental, según la gobernadora del Valle, para asegurar la seguridad y perdurabilidad de las edificaciones nuevas, evitando que futuras emergencias generen consecuencias similares a las del sismo reciente.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.