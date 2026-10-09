Por: Noticiero 90 minutos

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El ingreso a la ciudad de Cali por el reconocido kilómetro 18 tendrá restricciones especiales de tránsito, según lo anunció la Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Santiago de Cali. Esta estrategia, implementada exclusivamente en la entrada por el kilómetro 18, busca regular el flujo vehicular en una jornada específica, estableciendo franjas horarias en función del último dígito de la placa de los vehículos. De acuerdo con la información difundida por la dependencia, la medida opera el lunes 12 de octubre y tiene como propósito organizar el tránsito hacia la capital vallecaucana, evitando congestiones y permitiendo un desplazamiento más eficiente.

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Según indicó la Secretaría de Movilidad, los vehículos cuyas placas terminan en número par (0, 2, 4, 6 y 8) cuentan con permiso para ingresar a Cali en el horario dispuesto de 4:00 de la tarde a 6:00 de la tarde. Por otra parte, aquellas personas que circulan en vehículos con placas impares (1, 3, 5, 7 y 9) podrán acceder a la ciudad entre las 6:00 de la tarde y las 8:00 de la noche. Así, cada grupo tiene una ventana de dos horas para realizar su ingreso de manera escalonada, en procura de aminorar los represamientos comunes en este corredor vial, según el anuncio de la administración municipal.

La Secretaría de Movilidad también enfatizó que esta medida restrictiva solo aplica para el ingreso de vehículos a la ciudad y no afecta las salidas desde Cali. Es decir, quienes requieran abandonar la capital por esta vía no se verán cobijados por la norma establecida para el lunes festivo. Con esto, la Alcaldía busca un equilibrio entre el control vehicular y la movilidad de quienes vienen de otras locaciones, especialmente durante puentes festivos que suelen ser de alta afluencia.

Además, la autoridad local recomienda a la ciudadanía estar informada sobre los horarios oficiales a través de los canales institucionales y planificar con tiempo su entrada a Cali por el kilómetro 18, de acuerdo con el dígito final de su placa. La idea es, según la Alcaldía, evitar contratiempos y facilitar el proceso tanto para residentes como para visitantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la restricción de ingreso a Cali por el kilómetro 18 según el último dígito de la placa?

La medida consiste en permitir el acceso a Cali en dos horarios diferenciados el lunes 12 de octubre: de 4:00 p. m. a 6:00 p. m. pueden ingresar los vehículos con placas que terminan en números pares, mientras que de 6:00 p. m. a 8:00 p. m. ingresan aquellos con placas impares. Esta disposición busca regular el flujo vehicular y evitar congestiones, según información de la Secretaría de Movilidad.

¿La restricción de placas en el kilómetro 18 también aplica para la salida de Cali?

No. La Secretaría de Movilidad aclaró que la restricción únicamente afecta el ingreso de vehículos a Cali por el kilómetro 18 y no restringe la salida de la ciudad. Las personas pueden salir sin limitación de horario ni de dígito de placa según lo anunciado oficialmente.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.