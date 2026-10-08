El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, mostró nuevas imágenes de la construcción del Estadio Nacional, una megaobra que busca convertirse en el escenario deportivo más grande y moderno de Centroamérica.

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A través de un video publicado en sus redes sociales este jueves 8 de octubre, el mandatario informó que el proyecto ya alcanza un 75 % de avance.

La obra se levanta en Antiguo Cuscatlán, en el área metropolitana de San Salvador, en los terrenos donde funcionó la antigua Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios.

La presentación del avance llamó la atención por las dimensiones del proyecto, que tendrá una capacidad inicial para 50.000 espectadores. Además, se contempla la posibilidad de ampliarlo hasta unos 60.000 puestos en el futuro.

El nuevo Estadio Nacional de El Salvador será el más grande y moderno de Centroamérica 🇸🇻 Avance: 75%. https://t.co/9z4pdNZWFj — Nayib Bukele (@nayibbukele) October 8, 2026

Así será el nuevo Estadio Nacional de El Salvador

El escenario deportivo forma parte de un proyecto de cooperación entre El Salvador y China. La construcción está a cargo de la empresa China State Construction Engineering Corporation y el recinto fue donado por el Gobierno chino.

De acuerdo con la información divulgada sobre la obra, el estadio contará con zonas VIP, espacios para medios de comunicación, áreas destinadas a personas con discapacidad y una zona médica para atender emergencias.

El proyecto busca dotar al país de un escenario para partidos de fútbol y eventos de gran formato. Su capacidad prevista de 50.000 espectadores lo situaría por encima de varios de los principales estadios de la región.

La construcción también involucra mano de obra de ambos países. Según información entregada por el embajador de China en El Salvador, Zhang Yanhui, alrededor de 300 trabajadores chinos y más de 600 salvadoreños participan actualmente en las labores.

¿Cuándo estará listo el estadio que mostró Bukele?

Aunque Bukele destacó que la construcción ya llegó al 75 % de avance, el estadio aún no está terminado y todavía tiene trabajos pendientes de instalación y adecuación.

El plazo contractual para entregar la obra está fijado para julio de 2027. Sin embargo, las autoridades han señalado que buscan adelantar la finalización. El embajador chino mencionó abril o mayo de 2027 como posibles fechas, aunque aclaró que no existe una decisión definitiva sobre una entrega anticipada.

Entre las labores que faltan están la instalación de las butacas, los sistemas de iluminación, los equipos eléctricos y los mecanismos contra incendios. Las 50.000 sillas destinadas al recinto llegarían esta semana al puerto de Acajutla, según el diplomático.

Por ahora, la fecha de inauguración no está confirmada. Mientras tanto, el video compartido por Bukele permite observar cómo toma forma el proyecto que el Gobierno salvadoreño presenta como una de las principales obras de infraestructura deportiva de la región.

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