Nicolás Maduro y Cilia Flores podrían enfrentar nuevos cargos en Estados Unidos por un caso que ahora apunta a las presuntas torturas sufridas por ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela durante el gobierno del exmandatario.

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La información fue revelada inicialmente por CNN y posteriormente reportada por otros medios, que señalan que fiscales de Nueva York preparan una nueva acusación contra la pareja. Los cargos podrían conocerse tan pronto como este jueves 8 de octubre y estarían relacionados con la detención de más de una docena de estadounidenses durante los años en que Maduro estuvo en el poder.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, las autoridades estadounidenses investigan posibles casos de detención ilegal y tortura contra esos ciudadanos, aunque todavía no se han divulgado públicamente sus identidades ni todos los detalles de los hechos que formarían parte del expediente.

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La investigación tampoco estaría limitada exclusivamente a Maduro y Flores. Los fiscales estarían analizando la posibilidad de incluir a otras personas como responsables o involucradas en los presuntos abusos cometidos contra ciudadanos estadounidenses bajo el gobierno venezolano.

Este nuevo frente judicial se suma al proceso que ambos enfrentan actualmente en Nueva York. Maduro y Flores fueron capturados por fuerzas estadounidenses durante un operativo en Caracas el pasado 3 de enero de 2026 y posteriormente trasladados a Estados Unidos, donde permanecen detenidos.

La pareja enfrenta cargos relacionados con narcoterrorismo y tráfico de drogas. Ambos se han declarado no culpables de esas acusaciones y su proceso continúa en la justicia federal de Nueva York.

El caso por narcotráfico tiene previsto comenzar su juicio en junio de 2027, aunque la aparición de nuevos cargos podría ampliar todavía más el expediente judicial contra el exlíder del régimen venezolano y su esposa.

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Por ahora, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no ha confirmado públicamente los nuevos cargos. La información disponible apunta a que los detalles podrían conocerse en las próximas horas, mientras los investigadores continúan revisando los casos de estadounidenses que fueron detenidos en Venezuela durante los últimos años.

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