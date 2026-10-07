Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Un movimiento telúrico sacudió México en la madrugada del miércoles 7 de octubre, según confirmaron las autoridades sismológicas. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) reportó que el evento principal tuvo una magnitud de 4,9 y se originó a una profundidad aproximada de 62 kilómetros. El epicentro fue ubicado a cerca de 80 kilómetros al suroeste de El Arenal, México, una zona próxima al estado de Chiapas, el cual ha experimentado una notable actividad sísmica en los meses recientes, de acuerdo con la información registrada.

Sigue a PULZO en Discover

El sismo ocurrió exactamente a la 1:43 de la madrugada, hora local en México, lo cual corresponde a las 2:43 a. m. en Colombia. Las autoridades sismológicas revisan constantemente los datos para determinar el impacto real de este tipo de acontecimientos, buscando asegurar la protección de los habitantes de la zona. Datos recogidos tras el evento inicial muestran que, minutos más tarde, se produjo un segundo movimiento telúrico. Este último alcanzó una magnitud de 4,1 y su epicentro fue localizado en las cercanías de Huixtla, Chiapas, con una profundidad aproximada de 71 kilómetros. Ambos movimientos se consideran eventos separados pero relacionados en términos de secuencia sísmica, de acuerdo con los reportes publicados en la mañana posterior a los hechos.

Hasta el momento de la publicación de estos datos, no se han registrado víctimas ni daños estructurales significativos como resultado del movimiento telúrico de magnitud 4,9. Las instituciones oficiales informaron que mantienen vigilancia permanente para monitorear cualquier réplica o nueva amenaza sísmica en la región afectada, buscando mantener informada a la comunidad y actuar ante cualquier contingencia.

En cuanto a la posibilidad de un tsunami, los reportes aclaran que el sismo tuvo lugar en tierra firme y no existe una advertencia de tsunami asociada con este episodio. Según los registros hasta ahora disponibles, no se ha emitido alerta de este tipo ni se presentan condiciones que lo sugieran.

Las autoridades continúan revisando los parámetros del movimiento telúrico y esperan actualizar la información conforme se obtengan nuevos reportes de la ciudadanía. El monitoreo constante es parte del trabajo de prevención que se mantiene en zonas de frecuente actividad sísmica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas han tomado las autoridades tras el sismo en México?

Las autoridades informaron que, hasta el momento, no se han registrado víctimas ni daños significativos. Además, mantienen el monitoreo permanente de la actividad sísmica en la región, revisando los datos constantemente y buscando asegurar la protección de los ciudadanos frente a posibles réplicas u otros eventos relacionados.

¿Qué significa la magnitud y profundidad de un sismo según el USGS?

La magnitud, como la reportada de 4,9 por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), se refiere a la energía liberada en el foco del sismo. La profundidad indica a cuántos kilómetros bajo la superficie ocurrió el evento; en este caso, fue de aproximadamente 62 kilómetros, lo que influye en la percepción y el alcance de sus efectos en la superficie.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.