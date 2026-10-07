Por: CENET

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El déficit comercial de bienes y servicios de Estados Unidos se amplió durante agosto de 2026, llegando a US$105.600 millones, según cifras oficiales de la Oficina del Censo y la Oficina de Análisis Económico (BEA). Este resultado representa un aumento de US$12.700 millones en comparación con el déficit revisado de US$92.800 millones de julio, evidenciando una ampliación significativa de la brecha comercial en ese periodo.

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El crecimiento del déficit se explica porque, aunque tanto las exportaciones como las importaciones aumentaron, las compras estadounidenses al exterior crecieron mucho más rápido. En agosto, las exportaciones alcanzaron US$315.200 millones, lo que implicó un alza de US$4.500 millones frente al mes previo. Sin embargo, las importaciones ascendieron a US$420.800 millones, aumentado US$17.200 millones en el mismo periodo.

La mayor parte del incremento del déficit proviene del comercio de mercancías. El déficit de bienes subió US$12.800 millones, llegando a US$136.600 millones, mientras que el superávit en servicios apenas varió, situándose en US$31.000 millones. Aunque agosto reflejó ese deterioro puntual, el acumulado de 2026 muestra una situación distinta: entre enero y agosto, el déficit comercial de bienes y servicios bajó en US$138.200 millones respecto al mismo lapso de 2025, lo que corresponde a una reducción de 19,9%. En ese periodo, las exportaciones crecieron 11,8%, contra 4,4% de las importaciones.

El análisis del promedio móvil de tres meses confirma la tendencia de deterioro reciente de la balanza comercial estadounidense, pues entre junio y agosto el déficit promedió US$89.900 millones, cerca de US$9.900 millones más que en los anteriores tres meses. En detalle, el mayor impulso exportador vino de los suministros y materiales industriales, gracias a incrementos en las ventas de oro no monetario, petróleo crudo y combustibles. Bienes de capital como semiconductores y computadores también sobresalieron. Por otro lado, las exportaciones de bienes de consumo, especialmente productos farmacéuticos, disminuyeron.

En importaciones, el liderazgo lo tuvieron los insumos industriales y los bienes de capital, destacando la compra de petróleo crudo, oro no monetario, semiconductores y maquinaria industrial. Incluso al ajustar por inflación, la tendencia negativa se mantuvo: el déficit real de bienes aumentó 8,2%, llegando a US$114.700 millones.

Respecto a sus socios comerciales, Estados Unidos mantuvo superávits con regiones y países como los Países Bajos, América del Sur y Centroamérica, el Reino Unido, Hong Kong, Brasil y Bélgica. Sin embargo, los déficits más pronunciados se registraron con México (US$27.700 millones), Vietnam (US$24.000 millones), Taiwán (US$18.300 millones) y China (US$16.400 millones). De igual manera, aumentó el déficit con Canadá por el crecimiento de importaciones desde ese país, mientras que la balanza con Singapur pasó de superávit a déficit durante agosto. Contrariamente, el déficit con Irlanda disminuyó US$1.500 millones gracias a una reducción de importaciones.

Las cifras concluyen que, a pesar de la solidez de algunos sectores exportadores, el crecimiento acelerado de las importaciones amplió la brecha comercial de Estados Unidos en agosto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales razones del aumento del déficit comercial de Estados Unidos en agosto de 2026?

Las cifras de la Oficina del Censo y la Oficina de Análisis Económico muestran que el crecimiento del déficit comercial en agosto de 2026 se debió a un aumento mucho más fuerte de las importaciones en comparación con las exportaciones. Si bien las exportaciones estadounidenses crecieron en áreas como suministros industriales y bienes de capital, las importaciones de insumos industriales, maquinaria y productos como petróleo crudo y semiconductores superaron ampliamente esas cifras, ampliando así el déficit.

¿Con qué países Estados Unidos tuvo mayor déficit comercial durante agosto de 2026?

Durante agosto de 2026, los mayores déficits comerciales de Estados Unidos se registraron con México (US$27.700 millones), Vietnam (US$24.000 millones), Taiwán (US$18.300 millones) y China (US$16.400 millones). También se observaron importantes déficits con la Unión Europea, Canadá, India, Alemania, Malasia, Italia y Japón, según la información oficial presentada en el informe.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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