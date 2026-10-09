El potente sismo de magnitud 8.0 que sacudió con fuerza este viernes a gran parte del territorio colombiano, generando pánico y evacuaciones masivas en ciudades como Medellín, Cartagena, San Andrés, Envigado y Bucaramanga, tuvo un origen geográfico muy específico que rápidamente acaparó la atención internacional. De acuerdo con los reportes técnicos consolidados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico se originó a una profundidad superficial de 33 kilómetros, situando su epicentro exacto en las cercanías del sector conocido como Pitaloza Arriba, en la República de Panamá.

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Pero, ¿qué se sabe exactamente de esta zona que desató la emergencia sísmica transnacional? El epicentro se localizó en las inmediaciones de La Pitaloza —también graficada en algunos registros históricos y cartográficos como Pitalosa—, un pequeño y apacible corregimiento que forma parte del distrito de Los Pozos, localizado en la provincia de Herrera, en el corazón de la geografía panameña.

A diferencia de los grandes centros urbanos del istmo o de las capitales colombianas que sintieron con intensidad la onda sísmica, La Pitaloza es una localidad de dimensiones sumamente reducidas y carácter eminentemente rural. De acuerdo con las cifras oficiales de los censos poblacionales, esta zona alberga apenas a unos 674 habitantes, quienes llevan una vida tranquila dedicada principalmente a las labores del campo y la ganadería de pequeña escala, muy lejos del bullicio de las grandes metrópolis de la región.

Geográficamente, el territorio que comprende el corregimiento se extiende sobre una superficie de 85.1 kilómetros cuadrados, caracterizados por una topografía ondulada y montañosa típica de la provincia de Herrera. Su altitud media se eleva a unos 355 metros sobre el nivel del mar, y sus coordenadas cartográficas exactas sitúan el punto de referencia en la latitud 7°38′00″N y longitud 80°40′00″O. El epicentro instrumental se ubicó puntualmente a unos 14 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba, un paraje montañoso que de la noche a la mañana pasó de la rutina campestre a convertirse en el centro de atención geológica de todo el norte de Suramérica y Centroamérica.

La escasa densidad poblacional de este rincón panameño contrasta drásticamente con el alcance masivo de las ondas sísmicas generadas a 33 kilómetros de profundidad, las cuales lograron viajar cientos de kilómetros hasta cruzar el mar Caribe y sacudir edificaciones en territorio colombiano. Mientras las autoridades de gestión del riesgo en ambos países continúan evaluando los daños materiales y descartando situaciones trágicas de gran magnitud en los cascos urbanos afectados, los ojos del continente se han posado sobre este modesto corregimiento de Herrera que, con sus poco más de 650 moradores, quedará grabado en los registros históricos de la sismicidad regional.