Por: Noticiero 90 minutos

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En situaciones de emergencia, como las que se presentan tras un terremoto, la comunicación oral entre los rescatistas puede verse obstaculizada por el ruido ambiental o por las condiciones mismas del entorno. Por esta razón, los brigadistas emplean señales manuales que les permiten coordinar acciones de manera eficiente, clara y rápida, minimizando los riesgos y evitando malentendidos que puedan poner en peligro tanto a los propios equipos como a las víctimas. De acuerdo con la guía compartida por Noti90, interpretar correctamente estas indicaciones es fundamental, especialmente para quienes se encuentran cerca de una zona afectada y quieren colaborar sin interferir en las labores.

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Entre los gestos más usados destaca el puño levantado, una señal inequívoca de que todas las personas presentes deben guardar silencio absoluto. Según la información, escuchar cualquier sonido en medio de los escombros puede constituir la única posibilidad de localizar a un sobreviviente. Esta instrucción, aunque parezca sencilla, exige una reacción inmediata y responsable, pues durante una operación de búsqueda, hasta el más mínimo ruido puede entorpecer la identificación de una señal de auxilio.

Otras señales relevantes son la palma abierta, que indica que nadie debe moverse; el índice levantado, que autoriza a los brigadistas a retomar el trabajo; y las dos palmas, las cuales piden el suministro de agua para los equipos. Estas acciones sencillas forman parte de un lenguaje universal diseñado para evitar confusiones cuando los minutos pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Para el público en general, el respeto a estos códigos también implica no aproximarse ni ingresar a las zonas acordonadas, así como no mover escombros o intentar intervenir por cuenta propia. De acuerdo con Noti90, además de poner en riesgo su integridad y la de los demás, ignorar estas señales puede dificultar el trabajo de los rescatistas y reducir las posibilidades de rescatar con éxito a quienes lo necesitan. En este contexto, guardar silencio o acatar las instrucciones se convierte en una forma valiosa de apoyar las labores, demostrando solidaridad y empatía durante emergencias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa cada señal que usan los rescatistas durante una emergencia?

Las señales manuales utilizadas por los rescatistas tienen significados específicos: el puño levantado pide silencio absoluto, la palma abierta ordena no moverse, el índice levantado autoriza a continuar con el trabajo y las dos palmas indican que se necesita agua. Además, estas instrucciones establecen un sistema de comunicación efectivo en entornos donde el ruido o las condiciones impiden hablar.

¿Por qué es importante seguir las indicaciones de los brigadistas en una zona de desastre?

Seguir las señales e indicaciones de los brigadistas es fundamental porque evita poner en peligro tanto a los equipos de rescate como a las personas afectadas. Ignorar los códigos manuales, ingresar a áreas restringidas o interrumpir el silencio puede interferir en la localización y rescate de sobrevivientes durante una emergencia.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.