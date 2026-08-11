El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia dejó una escena de profundo dolor en la unidad residencial Chiminangos II, en el norte de Cali. Allí, una joven pidió ayuda para que los organismos de socorro retiraran a su madre, quien murió durante la evacuación del lugar.

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La mujer, identificada como Gisele, difundió un video en medio de la emergencia para pedir la intervención de las autoridades y los equipos de rescate. Según su testimonio, su madre quedó atrapada entre las escaleras mientras intentaba salir del conjunto residencial durante el fuerte movimiento telúrico.

La joven aseguró que la situación se prolongaba mientras esperaba que su familiar pudiera ser retirada del lugar y recibir un trato digno.

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“Por favor, mi mamá necesita que la saquen lo más pronto”, manifestó Gisele en su llamado, en el que también expresó su preocupación por las condiciones a las que estaba expuesta la mujer.

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“Todo el mundo viene a tomarle fotos”

Además de solicitar ayuda para retirar a su madre, la joven cuestionó el comportamiento de algunas personas que se acercaron al sitio y, según denunció, comenzaron a tomar fotografías y grabar videos de la escena.

La situación aumentó el dolor de la familia, que atravesaba uno de los momentos más difíciles tras la muerte de la mujer.

“La manera en que quedó atrapada es expuesta al público y la gente no ha sido nada prudente con las fotos y todo el contenido que han subido a redes sociales”, escribió Gisele.

Su petición también estuvo acompañada de un llamado desesperado a los organismos encargados de atender la emergencia: “Nos tienen en el olvido, solo es ella, se los pido, ayuda”.

El caso fue difundido inicialmente por Radio Súper Cali y posteriormente recogido por otros medios en medio de la emergencia que vive la capital del Valle del Cauca.

La situación en Chiminangos II hace parte de las múltiples tragedias que dejó el terremoto de magnitud 7.4, que provocó daños en diferentes ciudades del país y mantiene a los organismos de socorro concentrados en labores de rescate, evaluación de estructuras y atención de las familias afectadas.

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Mientras continúa la respuesta a la emergencia, el llamado de Gisele también pone sobre la mesa la necesidad de respetar la dignidad de las víctimas y sus familiares, especialmente en momentos en los que las imágenes de la tragedia pueden difundirse rápidamente a través de redes sociales.

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