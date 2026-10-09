Un fuerte terremoto sacudió Panamá durante la tarde de este viernes 9 de octubre de 2026 y generó preocupación en distintas zonas del país.
Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico alcanzó inicialmente una magnitud de 8,0, mientras que reportes posteriores lo ubicaron en 7,6.
A esta hora se informa que así quedaron algunas infraestructuras en Penonomé, La Catedral y La Gobernación. pic.twitter.com/5sx2le4VX1
— Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) October 9, 2026Lee También
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El sismo ocurrió hacia las 12:56 p. m. y tuvo su epicentro en Pitaloza Arriba, Panamá, a una profundidad aproximada de 33 kilómetros.
La fuerza del movimiento provocó momentos de pánico y llevó a numerosos ciudadanos a evacuar edificios y centros comerciales, mientras se activaban los protocolos de atención de emergencia.
En redes sociales comenzaron a circular videos que muestran cómo se sintió el terremoto en diferentes lugares y las reacciones de las personas durante el movimiento.
Imágenes de las afectaciones tras fuerte movimiento sísmico en diversos puntos del país. pic.twitter.com/q5vdYbGyJ9
— Tráfico Panamá (@traficocpanama) October 9, 2026
También se reportaron afectaciones en algunas infraestructuras de Penonomé, La Catedral y La Gobernación.
Después del terremoto principal, el Servicio Geológico Colombiano reportó dos réplicas de consideración.
La primera ocurrió aproximadamente a la 1:22 p. m., con magnitud 5,5 y epicentro en Bajo Corral, Panamá, a menos de 30 kilómetros de profundidad. Posteriormente se registró otra réplica de magnitud 5,2.
Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación y de posibles nuevas réplicas.
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